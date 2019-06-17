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На Закарпатті загинули 8 мільйонів бджіл, яких доставляли вантажівкою пошти

На Закарпатті загинули 8 мільйонів бджіл, яких доставляли вантажівкою пошти
8 мільйонів бджіл загинули під час відправки "Укрпоштою" із Закарпаття. Їх адресували закарпатські бджолярі своїм замовникам.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола, передає Суспільне.

Подія сталася 11 травня. За словами журналіста, 400 спеціальних пакетів із бджолами, маткою і спеціальним розплодом бджолярі із Іршави та Виноградова до замовників надіслали "Укрпоштою". Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів бджіл, що були у вантажівці, не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки.

Бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись із "Укрпоштою". Вартість усіх цих бджіл на ринку складає близько 500 тисяч гривень.
На Закарпатті загинули 8 мільйонів бджіл, яких доставляли вантажівкою пошти

Що сказали в "Укрпошті"

Керівник Закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій у коментарі повідомив, що наразі працівники підприємства з'ясовують, як це сталося, на якому етапі і чому.

"Наразі немає деталей. Ми з'ясовуємо, хто перевозив, коли перевозив, за яким маршрутом перевозив. Яка тривалість була, хто завантажував, на яких умовах приймалися, хто із бджолярів здавав, в якій кількості, в якій тарі. З'ясовуємо чи були належні умови упакування, чи були належні умови для перевезення. Там великий спектр всіх нюансів, які могли спричинити до цього. Як тільки ми все з'ясуємо, відберемо всі необхідні заяви, повідомлення та пояснення від зацікавлених сторін — можна буде більш конкретніше говорити", — каже керівник Закарпатської дирекції.

Від також розповів Суспільному, що робитимуть в Укрпошті, якщо встановлять, що бджоли загинули з вини працівників компанії: "Коли ми встановимо, будемо визначатися відповідно до міри відповідальності кожного із винних осіб. Якщо будуть такі факти встановлені. Неодмінно. Ми публічна компанія і тому ніхто не збирається щось або когось приховувати. Але для того, щоб прийняти якісь рішення нам потрібно встановити якусь міру відповідальності або міру вини тієї чи іншої людини".

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Теги: бджоли, загибель, пошта
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