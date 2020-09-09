Що їсти під час коронавірусу: дієтолог назвав перелік продуктів





Якщо голодувати під час хвороби і після неї, то імунній системі, як і всьому організму, не вистачить ресурсів для відновлення, про це розповів кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я МОЗ України Олег Швець, інформують



Спеціального раціону для тих, кого спіткала вірусна інфекція і хто відновлюється після неї, не існує, каже експерт. Орієнтир на здорову тарілку: 75% рослинної їжі, все інше — продукти тваринного походження.



До продуктів, що "працюють" проти вірусів належать:



Жирна морська риба.

Молочні продукти, багаті пробіотиками.

М'ясо.

Фрукти і овочі, що містять вітамін С.



Також зміцнити імунітет можна:



Оселедцем, лососем, печінкою тріски.

Кефіром, йогуртом, ряжанкою, кисломолочним сиром.

М'ясом, печінкою.

Курячими яйцями.

Зеленню, цитрусовими, ківі, ягодами, фруктами і овочами.



Для тих, у кого повністю не відновилися нюх і смак після COVID-19, дієтолог радить додавати до стави такі прянощі: куркуму, чорний і кайєнський перець, ароматичні трави. Корисну легку кислинку дадуть лимонний сік або яблучний оцет.



"Є думка про користь для хворих яловичини, баранини, свинини. Вони містять амінокислоти, що збільшують "працездатність" імунної системи, і люди ліпше справляються з інфекцією. Але щоб підтвердити достовірність цієї інформації, потрібні масштабні дослідження. А ось цінність вітаміну D, жирних кислот омега-3, пробіотиків доведена не раз. Щоб отримувати їх з натуральних продуктів, потрібно вживати більше морської риби, молочних продуктів, квашеної капусти (з мінумом солі)", - каже фахівець.



Також він зазначає, що корисного вітаміну С достатньо одного грама на добу.



"Вітамін C краще отримувати з їжею. Тим паче, цитрусові, ківі доступні цілий рік. Ківі, до речі, сприяє випорожненню кишечника навіть краще, ніж чорнослив. Зараз починається ягідний сезон, а, наприклад, в полуниці вітаміну С дуже багато", - розповідає Олег Швець.



Також він наголошує, що під час будь-якої вірусної інфекції потрібно більше пити простої води, а ось чаю і кави — помірно, бо вони мають сечогінний ефект.



"Корисні компот, узвар, відвар шипшини без цукру. Також стакан (але не більше) соку в день, адже в ньому міститься денна норма цукру — 25 грамів", - каже медик.



Щоб швидше відновитися, можна на другий сніданок або полуденок перекусити фруктами, овочами, горіхами, склянкою кефіру або йогурту, підсумував експерт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час коронавірусної хвороби головне - повноцінно харчуватися тричі на день корисною їжею.Якщо голодувати під час хвороби і після неї, то імунній системі, як і всьому організму, не вистачить ресурсів для відновлення, про це розповів кандидат медичних наук, президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я МОЗ України, інформують "Факти" Спеціального раціону для тих, кого спіткала вірусна інфекція і хто відновлюється після неї, не існує, каже експерт. Орієнтир на здорову тарілку: 75% рослинної їжі, все інше — продукти тваринного походження.Жирна морська риба.Молочні продукти, багаті пробіотиками.М'ясо.Фрукти і овочі, що містять вітамін С.Також зміцнити імунітет можна:Оселедцем, лососем, печінкою тріски.Кефіром, йогуртом, ряжанкою, кисломолочним сиром.М'ясом, печінкою.Курячими яйцями.Зеленню, цитрусовими, ківі, ягодами, фруктами і овочами.Для тих, у кого повністю не відновилися нюх і смак після COVID-19, дієтолог радить додавати до стави такі прянощі: куркуму, чорний і кайєнський перець, ароматичні трави. Корисну легку кислинку дадуть лимонний сік або яблучний оцет."Є думка про користь для хворих яловичини, баранини, свинини. Вони містять амінокислоти, що збільшують "працездатність" імунної системи, і люди ліпше справляються з інфекцією. Але щоб підтвердити достовірність цієї інформації, потрібні масштабні дослідження. А ось цінність вітаміну D, жирних кислот омега-3, пробіотиків доведена не раз. Щоб отримувати їх з натуральних продуктів, потрібно вживати більше морської риби, молочних продуктів, квашеної капусти (з мінумом солі)", - каже фахівець.Також він зазначає, що корисного вітаміну С достатньо одного грама на добу.Тим паче, цитрусові, ківі доступні цілий рік. Ківі, до речі, сприяє випорожненню кишечника навіть краще, ніж чорнослив. Зараз починається ягідний сезон, а, наприклад, в полуниці вітаміну С дуже багато", - розповідає Олег Швець.Також він наголошує, що під час будь-якої вірусної інфекції потрібно"Корисні компот, узвар, відвар шипшини без цукру. Також стакан (але не більше) соку в день, адже в ньому міститься денна норма цукру — 25 грамів", - каже медик.Щоб швидше відновитися, можна на другий сніданок або полуденок перекусити фруктами, овочами, горіхами, склянкою кефіру або йогурту, підсумував експерт.

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