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У Луцьку відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО прокурору. ФОТО

У Луцьку відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО прокурору. ФОТО
Сьогодні, 13 травня, у Волинській обласній прокуратурі відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому в АТО прокурору Сергію Грибкову.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

На церемонії відкриття була присутня мати Сергія, Валентина Степанівна, та священники Храму Холмської ікони Божої Матері ПЦУ, які звершили молитву.

Розпочинаючи захід, керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук сказав:"Сьогодні ми увічнюємо пам'ять нашого колеги – молодшого радника юстиції Сергія Грибкова, який у своїх 33 загинув у війні на Сході, аби в Незалежній Україні панував мир і спокій. Ми схиляємо голову перед його подвигом – подвигом офіцера і героя. Усі колеги Сергія Миколайовича знали його як порядну і принципову людину, справжнього професіонала і патріота. Ми дякуємо батькам Сергія, які виховали його сильним і небайдужим. Розділяємо біль вашої втрати і вашу скорботу. Світла пам'ять про Сергія назавжди залишиться у наших серцях".

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Учасники заходу вшанували пам'ять про героя та усіх, хто віддав життя за Україну, покладанням квітів до меморіальної дошки.

Довідково:
Сергій Миколайович Грибков народився 1 жовтня 1981 року. Середню освіту здобув у Луцькій середній школі №7.
Свій трудовий прокурорський шлях він розпочав у 2005 році помічником Володимир-Волинського міжрайонного прокурора Волинської області.
Добровольцем у зону проведення АТО молодший радник юстиції Сергій Грибков пішов з посади прокурора відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури Волинської області.
Загинув Сергій 5 вересня 2014 року у Слов'яносербському районі Луганської області.

У Луцьку відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО прокурору. ФОТО
У Луцьку відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО прокурору. ФОТО

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Теги: прокурор, Луцьк, герой АТО, меморіальна дошка
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