У Луцьку відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО прокурору. ФОТО

Сьогодні, 13 травня, у Волинській обласній прокуратурі відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому в АТО прокуроруПро це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.На церемонії відкриття була присутня мати Сергія, Валентина Степанівна, та священники Храму Холмської ікони Божої Матері ПЦУ, які звершили молитву.Розпочинаючи захід, керівник Волинської обласної прокуратурисказав:"Сьогодні ми увічнюємо пам'ять нашого колеги – молодшого радника юстиції Сергія Грибкова, який у своїх 33 загинув у війні на Сході, аби в Незалежній Україні панував мир і спокій. Ми схиляємо голову перед його подвигом – подвигом офіцера і героя. Усі колеги Сергія Миколайовича знали його як порядну і принципову людину, справжнього професіонала і патріота. Ми дякуємо батькам Сергія, які виховали його сильним і небайдужим. Розділяємо біль вашої втрати і вашу скорботу. Світла пам'ять про Сергія назавжди залишиться у наших серцях".Учасники заходу вшанували пам'ять про героя та усіх, хто віддав життя за Україну, покладанням квітів до меморіальної дошки.