Шкарпетки з босоніжками стануть модним трендом літа
Сьогодні, 07:31
Влітку цього року шкарпетки стануть стильним аксесуаром, який можна буде носити з туфлями чи босоніжками.
Шкарпетки плюс комфортне взуття на зразок біркенштоків - найгарячіша тема літа, розповіла стилістка Євгенія Услова на сторінці в Instagram, - пише gazeta.ua.
За її словами, концепція ugly досягла свого апогею.
"І це дуже в дусі часу - модним стає максимально комфортне. Ну а що може бути комфортніше, ніж капці із шкарпетками? А ось для ситуацій, що вимагають більшої зібраності і дотримання пристойності, рекомендую придивитися до варіанту з лоферами й чоловічими черевиками. Найобережніші - вибирайте шкарпетки в тон взуття. Варіант із туфлями - це завжди смілива заява. Підійде для тих, хто любить звертати на себе увагу. Що стосується кедів і кросівок, то це найнейтральніший вибір. Але тут не місце напівзаходів - надіваємо або довгу шкарпетку, або невидиму сторонньому оку шкарпетку-підслідник", - радить стилістка.
Влітку цього року модним буде одяг із різними варіантами вирізів. Відверті моделі такого фасону випускають бренди Christopher Esber, Sir, Isa Boulder і Aje. Цей тренд бере початок торік. Цього сезону, коли є більше можливостей для спілкування, хочеться показати власний стиль.
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Шкарпетки плюс комфортне взуття на зразок біркенштоків - найгарячіша тема літа, розповіла стилістка Євгенія Услова на сторінці в Instagram, - пише gazeta.ua.
За її словами, концепція ugly досягла свого апогею.
"І це дуже в дусі часу - модним стає максимально комфортне. Ну а що може бути комфортніше, ніж капці із шкарпетками? А ось для ситуацій, що вимагають більшої зібраності і дотримання пристойності, рекомендую придивитися до варіанту з лоферами й чоловічими черевиками. Найобережніші - вибирайте шкарпетки в тон взуття. Варіант із туфлями - це завжди смілива заява. Підійде для тих, хто любить звертати на себе увагу. Що стосується кедів і кросівок, то це найнейтральніший вибір. Але тут не місце напівзаходів - надіваємо або довгу шкарпетку, або невидиму сторонньому оку шкарпетку-підслідник", - радить стилістка.
Влітку цього року модним буде одяг із різними варіантами вирізів. Відверті моделі такого фасону випускають бренди Christopher Esber, Sir, Isa Boulder і Aje. Цей тренд бере початок торік. Цього сезону, коли є більше можливостей для спілкування, хочеться показати власний стиль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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