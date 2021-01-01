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У селі поблизу Луцька понад 250 споживачів 3 дні сидітимуть без газу

У селі поблизу Луцька понад 250 споживачів 3 дні сидітимуть без газу
19 травня фахівці АТ «Волиньгаз» проведуть ремон­тні роботи на газових мережах високого тиску в селі Крупа Луцького району. У зв'язку з цим з 09:00 год 19 травня до 17:00 год 21 травня 263 споживачі залишаться без газу.

Про це йдеться на сайті "Волиньгазу".

Припинення газопостачання відбудеться споживачам, що проживають в с. Крупа по вул. Гайова (11 споживачів), вул. Границя (31 споживач), вул. Зелена (20 споживачів), вул. Польова (23 споживачі), вул. Сонячна (35 споживачів), вул. Східна (16 споживачів), вул. Центральна (70 споживачів), вул. Шиманського (35 споживачів), вул. Шкільна (22 споживачі).

Спеціалісти замінять шафовий газорегуляторний пункт в с. Крупа по вул. Сонячній та чотири відключаючі пристрої на газопроводах високого тиску. Проведення робіт дозволить покращити надійність сис­теми газопостачання та підвищить безпеку використання газу у по­буті.

Для виконання комплексу робіт 19 травня з 9:00 год споживачам газу необхідно забезпечити доступ до відключаючих пристроїв газопроводів-вводіх своїх домоволодінь.

"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - нагадують спеціалісти.

Відновлення газопостачання 263 споживачам природного газу відбудеться з 12:00 год 20 травня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Просять вибачення за тимчасові незручності.


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Теги: Крупа, газ, відключення
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