ЖК «Яровиця» – місце, створене для щастя*

Компаніядобудовує свій масштабний проєкт у центрі Луцька – житловий комплекс «Яровиця». Комплекс уже наповнений життям, позитивною енергією, має прекрасну інфраструктуру і надихає на життя в радості.Уявіть, ваше життя занурене в середовище, де ви можете оцінити красу кожного нового дня і насолоджуватися взаємодією з оточенням в чудовому новому життєвому просторі. Сучасні будівлі з якісних матеріалів, зелені двори, арт-інсталяції забезпечують життя в гармонії і створюють ідеальне місце для плекання спокійних думок і сильного тіла. Місце, де люди можуть розслабитися і провести час з сім'єю і друзями.Жителі «Яровиці» є частиною найперспективнішого району та перебувають у центрі інфраструктури міста. Поряд є все необхідне для життя.Насичена сервісами та магазинами внутрішня інфраструктура в поєднанні з природною красою, що відкривається з вікна, гарантують вам вишуканий спосіб життя.Життя в «Яровиці» пропонує цікаві варіанти проведення дозвілля. Жити активно, бігати зранку, тренуватись на якісних спортивних тренажерах, насолоджуючись командною грою на сучасних кортах. Спілкуватись на свіжому повітрі на красивому подвір’ї.Діти годинами можуть розважатися, граючи на безпечному та цікавому майданчику комплексу.А ви бачили вигляд з вікна? Секрет його чарівності у тому, що «Яровиця» стоїть на пагорбі, знизу – низька забудова, а великі панорамні вікна «дивляться» на захід сонця. Проектуючи квартири, забудовник передбачив натхненні місця релаксу: у кожній квартирі – великі лоджії, які однозначно стануть улюбленим місцем у домі.Вентильований фасад «Яровиці» створює виразний зовнішній вигляд та підвищує енергоефективність будівлі. Це також дозволяє істотно економити на опаленні та кондиціонуванні будівлі. Для облицювання фасаду використовують систему «SCANROC». Це унікальний дизайн фасаду та довговічність конструкції. Висока якість і надійність «SCANROC» забезпечені використанням передових шведських технологій.Наявність підземного паркінгу є хорошою перевагою, адже не потрібно залишати своє авто на гостьових стоянках або паркуватись за територією комплексу. У вас є лише ваше безпечне та зручне паркомісце.Ліфти «MIZUI Mitsubishі» повністю відповідають стандартам ліфтів нового покоління. Перевагами ліфтів є швидкість та безшумність руху, висока енергоекономічність, гарантована якість та безпечність.Не пропустіть свій шанс жити в центрі. Наразі ще є можливість купити квартиру у забудовника за розумною ціною та жити в самісінькому серці міста.