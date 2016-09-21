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Директора волинського ліцею у Києві нагородили орденом «Берегиня України»

Директора волинського ліцею у Києві нагородили орденом «Берегиня України»
Директора Ковельського ліцею імені Олени Пчілки Олену Вальчук нагородили орденом "Берегиня України".

Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

Відзнаку Олена Іванівна отримала під час урочистих заходів проєкту “Берегиня України” у Києві. Вони проходили в Будинку офіційних прийомів Уряду. У них взяли участь представники Адміністрації Президента України, органів влади, народні депутати України.

Цьогоріч було удостоєно майже 120 жінок, які своєю працею примножують імідж країни, множать її здобутки, вражають шляхетністю та милосердям.

Варто зауважити, що Волинь на цьому форумі представляла єдина учасниця - ковельчанка Олена Вальчук. Жінка, яка не перестає дивувати своїми знаннями, бажанням удосконалюватись, прагненням освоювати нові технології. А ще - відданістю своїй справі, мудрістю та великим талантом педагога та керівника.

З почесною відзнакою Олену Іванівну привітали заступник міського голови Наталія Маленицька та начальник управління освіти Віктор Бичковський.

- Ви робите великий внесок в розвиток освіти не лише Ковеля, але й Волині та всієї України. Заклад, який ви очолюєте впродовж багатьох років, ви підняли на таку висоту, що цю планку можете утримувати лише ви, - зазначила Наталія Маленицька.

На сайті проєкту, який започатковано у 2017 році, йдеться “Всеукраїнський проєкт «Берегиня України» покликаний не тільки познайомити з досягненнями учасниць заходу, надихнути українок на нові зміни у їхньому житті, відзначити жінок за активну життєву позицію.

Невід’ємною частиною проєкту є випуск книги «Берегиня України», на сторінках якої містяться розповіді про жіночі долі невтомних, мудрих, талановитих українок, які досягли значних успіхів у різноманітних галузях професійної діяльності.

Директора волинського ліцею у Києві нагородили орденом «Берегиня України»
Директора волинського ліцею у Києві нагородили орденом «Берегиня України»

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Теги: волинянка, директор, Київ, форму, почесна нагорода
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Коментарі 1
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Взагалі-то, за новим правописом, треба вживати слово директорка
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