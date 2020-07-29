Як покарали прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі





Такий вирок виніс Ратнівський районний суд 21-го травня, повідомляє



Нагадаємо, за гроші він мав допомогти переправити 50 ящиків цигарок поза пунктом пропуску через кордон з Білорусі до України. Однак під час отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.



Про затримання інспектора прикордонної служби відділу «Млинове» під час отримання хабаря пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила ще 11 березня цього року. Службовець погодився за гроші допомогти переправити поза пунктом пропуску через кордон з Білорусі до України 50 ящиків контрабандних цигарок.



З матеріалів справи стало відомо, що перед цим у лютому він познайомився з чоловіком та домовився, що сприятиме йому у перевезенні сигарет до України з Білорусі поза пунктом пропуску. Прикордонник за гроші мав надати йому інформацію про час та місце розміщення прикордонних нарядів. 2-го березня під час зустрічі вони обговорили деталі незаконної оборудки. А вже 11 березня інспектор прикордонної служби отримав від чоловіка хабар у сумі 42 тис. грн. Однак його «на гарячому» затримали правоохоронці.



Прикордонник у суді визнав свою вину та підтвердив, що домовився про допомогу у незаконному переміщенні цигарок за хабар. Під час винесення вироку суддя Василь Лях врахував, що він вперше притягається до кримінальної відповідальності, має позитивну характеристику з роботи, у скоєному щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину.



Відтак, визнав його винним, вирішив оштрафувати на 17 тис. грн та позбавити права обіймати посади в органах державної влади строком на два роки. Також з нього стягнуть майже 11,5 тис. грн у дохід держави за проведені експертизи. Речові докази у цій справі повернуть прикордоннику, а 42 тис. грн неправомірної вигоди конфіскують у дохід держави.



Зазначимо, вирок ще не набрав законної сили, упродовж 30-ти днів на нього ще може бути подана апеляція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ратнівський районний суд оштрафував на 17 тисяч гривень інспектора прикордонної служби відділу «Млинове» Луцького загону, якого спіймали на хабарі.Такий вирок виніс Ратнівський районний суд 21-го травня, повідомляє "Сила правди". Нагадаємо, за гроші він мав допомогтиз Білорусі до України. Однак під час отримання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.Про затримання інспектора прикордонної служби відділу «Млинове» під час отримання хабаря пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила ще 11 березня цього року. Службовець погодився за гроші допомогти переправити поза пунктом пропуску через кордон з Білорусі до України 50 ящиків контрабандних цигарок.З матеріалів справи стало відомо, що перед цим у лютому він познайомився з чоловіком та домовився, що сприятиме йому у перевезенні сигарет до України з Білорусі поза пунктом пропуску. Прикордонник за гроші мав надати йому інформацію про час та місце розміщення прикордонних нарядів. 2-го березня під час зустрічі вони обговорили деталі незаконної оборудки. А вже 11 березня інспектор прикордонної служби отримав від чоловіка хабар у сумі 42 тис. грн. Однак його «на гарячому» затримали правоохоронці.Прикордонник у суді визнав свою вину та підтвердив, що домовився про допомогу у незаконному переміщенні цигарок за хабар. Під час винесення вироку суддяврахував, що він вперше притягається до кримінальної відповідальності, має позитивну характеристику з роботи, у скоєному щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину.Відтак, визнав його винним, вирішив оштрафувати на 17 тис. грн та позбавити права обіймати посади в органах державної влади строком на два роки. Також з нього стягнуть майже 11,5 тис. грн у дохід держави за проведені експертизи. Речові докази у цій справі повернуть прикордоннику, а 42 тис. грн неправомірної вигоди конфіскують у дохід держави.Зазначимо, вирок ще не набрав законної сили, упродовж 30-ти днів на нього ще може бути подана апеляція.

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