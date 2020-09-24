У луцькому парку сьогодні відбудеться фестиваль учнівської творчості

У Луцьку сьогодні, 30 травня, у центральному парку відбудеться обласний багатожанровий фестивалю учнівської творчості, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, «Дитинства світ у наших руках».Розпочнеться дійство об 11:40 із маршу-параду духових оркестрів, - йдеться на сайті Волинської ОДА.- 12.00 год. – урочисте відкриття обласного багатожанрового фестивалю учнівської творчості «Дитинства світ в наших руках».- З 12.15 до 16.00 – відбуватиметься робота локацій.- Локація дослідницько-експериментальна (Волинська обласна Мала академія наук):- містечко "Цікава наука", «Роботік», «Цікава хімія», студія «БІО», майстер - класи з розвитку креативності, «MATHSLab», Club «Slovo», ГЕОплатформа.Локація науково-технічна (Центр науково-технічної творчості учнівської молоді)- експозиція робіт переможців Всеукраїнських виставок науково-технічного напряму; майстер-класи: «Україна квітуча моя», «Ніхто не робиться майстром, не тренуючись в майстерності», «Всі перемоги починаються з перемог над собою», запуск радіокерованих судномоделей.- Локація художньо-естетична (Волинський державний центр естетичного виховання)- виставка виробів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, конкурс малюнків на асфальті «Україна – це ми», містечко майстрів «Волинь у творчості дітей», флешмоб «Дитинство веселкове», марш-парад духових оркестрів «На марші миру», заключний концерт кращих колективів художньої самодіяльності учнів закладів загальної середньої та вихованців позашкільної освіти «Мистецтво без меж».- Локація туристсько-краєзнавча (Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді)- відкриті змагання на байдарках для молоді, прогулянки на воді для наймолодших, відкриті майстер-класи з велосипедного та пішохідного туризму, відкриті змагання зі спортивного орієнтування, виставка туристичного спорядження, фотовиставка діяльності Центру.- Локація еколого-натуралістична (Волинський обласний еколого-натуралістичний центр)- виступи колективів переможців обласного та Всеукраїнського конкурсу екологічної просвіти, презентація роботи шкільних лісництв області, майстер-класи з природних матеріалів, виставки науково-дослідницьких проєктів, виступи екологічних театрів – переможців обласного та Всеукраїнського конкурсів, виставка методичних друкованих матеріалів.16.00 год. - підбиття підсумків обласного багатожанрового фестивалю учнівської творчості «Дитинства світ в наших руках».