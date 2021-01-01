Історія порятунку волинянина, який вилікувався від коронавірусу, будучи 23 дні на штучній вентиляції легень. ВІДЕО

Юрій Корнелюк у середині квітня. Хвороба протікала важко: 23 дні на штучній вентиляції легень, 80% ураження легень, медикаментозна кома.



Про історію боротьби з недугою чоловік розповів



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"Спочатку боліла спина, викликали "швидку" – зробили укол, а вранці стало важко дихати", – так розпочинався коронавірус у Юрія Корнелюка. Втрапив він до лікарні 13 квітня із температурою 40 градусів та низькою сатурацією кисню у крові.



Діагноз "коронавірус" Юрію підтвердили у відділенні тимчасового інфекційного стаціонару у Луцьку. Хвороба розвивалась швидко. Стан 35-річного чоловіка, який не мав супутніх захворювань, погіршувався і його перевели до реанімації, ввели у медикаментозну кому. Майже три тижні був на апараті штучної вентиляції легень.



Лікар-анестезіолог Богдан Орлецький розповідає, що пацієнт був у вкрай важкому стані, мав до 80% ураження легень: "Пацієнти в такому стані, з великим ураженням легень, після того, як вони потрапляють на ШВЛ, дуже рідко з того виходять".



Юрія Корнелюка прооперували. Чоловік досі з пов’язкою на шиї - наслідки хірургічного втручання. Зараз Юрій лікується вдома. Щоб швидше відновитися, чоловік щодня займається на тренажерах на свіжому повітрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захворів на коронавірусу середині квітня. Хвороба протікала важко: 23 дні на штучній вентиляції легень, 80% ураження легень, медикаментозна кома.Про історію боротьби з недугою чоловік розповів Суспільному "Спочатку боліла спина, викликали "швидку" – зробили укол, а вранці стало важко дихати", – так розпочинався коронавірус у Юрія Корнелюка. Втрапив він до лікарні 13 квітня із температурою 40 градусів та низькою сатурацією кисню у крові.Діагноз "коронавірус" Юрію підтвердили у відділенні тимчасового інфекційного стаціонару у Луцьку. Хвороба розвивалась швидко. Стан 35-річного чоловіка, який не мав супутніх захворювань, погіршувався і його перевели до реанімації, ввели у медикаментозну кому. Майже три тижні був на апараті штучної вентиляції легень.Лікар-анестезіологрозповідає, що пацієнт був у вкрай важкому стані, мав до 80% ураження легень: "Пацієнти в такому стані, з великим ураженням легень, після того, як вони потрапляють на ШВЛ, дуже рідко з того виходять".Юрія Корнелюка прооперували. Чоловік досі з пов’язкою на шиї - наслідки хірургічного втручання. Зараз Юрій лікується вдома. Щоб швидше відновитися, чоловік щодня займається на тренажерах на свіжому повітрі.

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