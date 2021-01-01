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Історія порятунку волинянина, який вилікувався від коронавірусу, будучи 23 дні на штучній вентиляції легень. ВІДЕО

Історія порятунку волинянина, який вилікувався від коронавірусу, будучи 23 дні на штучній вентиляції легень. ВІДЕО
Захворів на коронавірус Юрій Корнелюк у середині квітня. Хвороба протікала важко: 23 дні на штучній вентиляції легень, 80% ураження легень, медикаментозна кома.

Про історію боротьби з недугою чоловік розповів Суспільному.

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"Спочатку боліла спина, викликали "швидку" – зробили укол, а вранці стало важко дихати", – так розпочинався коронавірус у Юрія Корнелюка. Втрапив він до лікарні 13 квітня із температурою 40 градусів та низькою сатурацією кисню у крові.

Діагноз "коронавірус" Юрію підтвердили у відділенні тимчасового інфекційного стаціонару у Луцьку. Хвороба розвивалась швидко. Стан 35-річного чоловіка, який не мав супутніх захворювань, погіршувався і його перевели до реанімації, ввели у медикаментозну кому. Майже три тижні був на апараті штучної вентиляції легень.
Історія порятунку волинянина, який вилікувався від коронавірусу, будучи 23 дні на штучній вентиляції легень. ВІДЕО

Лікар-анестезіолог Богдан Орлецький розповідає, що пацієнт був у вкрай важкому стані, мав до 80% ураження легень: "Пацієнти в такому стані, з великим ураженням легень, після того, як вони потрапляють на ШВЛ, дуже рідко з того виходять".

Юрія Корнелюка прооперували. Чоловік досі з пов’язкою на шиї - наслідки хірургічного втручання. Зараз Юрій лікується вдома. Щоб швидше відновитися, чоловік щодня займається на тренажерах на свіжому повітрі.


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Теги: історія, порятунок, волинянин, коронавірус, кома
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