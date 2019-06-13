Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів та комарів
Сьогодні, 18:35
31 травня Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки оброблятимуть проти кліщів та комарів.
Розпочнеться обробка о 21-й годині, повідомляє міська рада.
У зв’язку із підготовкою до купального сезону обробка розпочнеться із центрального пляжу. Роботи триватимуть до ранку. Виконуватиме дезінфекцію Волинське обласне медично-виробничне підприємство "Профілактична дезінфекція".
Лучан та гостей міста просять утриматись від відвідування парку у вказаний період часу.
Фото - ілюстративне
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Розпочнеться обробка о 21-й годині, повідомляє міська рада.
У зв’язку із підготовкою до купального сезону обробка розпочнеться із центрального пляжу. Роботи триватимуть до ранку. Виконуватиме дезінфекцію Волинське обласне медично-виробничне підприємство "Профілактична дезінфекція".
Лучан та гостей міста просять утриматись від відвідування парку у вказаний період часу.
Фото - ілюстративне
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