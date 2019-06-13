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Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів та комарів

Центральний парк Луцька оброблятимуть від кліщів та комарів
31 травня Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки оброблятимуть проти кліщів та комарів.

Розпочнеться обробка о 21-й годині, повідомляє міська рада.

У зв’язку із підготовкою до купального сезону обробка розпочнеться із центрального пляжу. Роботи триватимуть до ранку. Виконуватиме дезінфекцію Волинське обласне медично-виробничне підприємство "Профілактична дезінфекція".

Лучан та гостей міста просять утриматись від відвідування парку у вказаний період часу.

Фото - ілюстративне

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Теги: центральний парк, Луцьк, обробка, кліщі, комарі
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