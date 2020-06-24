Після зупинки колеса огляду у центральному парку Луцька знову перевіряють атракціони
Сьогодні, 10:17
У Луцьку проведуть обстеження стану охорони праці при експлуатації атракціонів Колективного підприємства "Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки".
Про це йдеться у розпорядженні заступниці міського голови Ірини Чебелюк.
Нагадаємо, колесо огляду зупинилося 23 травня, коли там перебувало 6 дітей та шестеро дорослих. Людей допомогли зняти рятувальники.
Як зазначив раніше юрист Колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк розповів, що у колесі огляду зламалася деталь, що не впливає на стійкість конструкції чи безпеку експлуатації. До слова, атракціону приблизно 40 років. Усі конструкції перевірили, дозвіл на експлуатацію отримали буквально місяць тому. До того ж, поточні ремонти здійснюють щосезону.
Однак після інциденту у місті створили комісію з проведення обстеження атракціонів Колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки», які знаходяться на території парку. Інформацію про результати обстеження нададуть міському голові до 11.06.2021.
До комісії увійшли: начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук, начальник відділу охорони праці управління з питань праці Вячеслав Блажієвський, головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Дмитро Сапожніков та начальник відділу техногенної безпеки та організації профілактичної роботи УЗНС ГУ ДСНС у Волинській області Олександр Бугайчук.
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Про це йдеться у розпорядженні заступниці міського голови Ірини Чебелюк.
Нагадаємо, колесо огляду зупинилося 23 травня, коли там перебувало 6 дітей та шестеро дорослих. Людей допомогли зняти рятувальники.
Як зазначив раніше юрист Колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк розповів, що у колесі огляду зламалася деталь, що не впливає на стійкість конструкції чи безпеку експлуатації. До слова, атракціону приблизно 40 років. Усі конструкції перевірили, дозвіл на експлуатацію отримали буквально місяць тому. До того ж, поточні ремонти здійснюють щосезону.
Однак після інциденту у місті створили комісію з проведення обстеження атракціонів Колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки», які знаходяться на території парку. Інформацію про результати обстеження нададуть міському голові до 11.06.2021.
До комісії увійшли: начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук, начальник відділу охорони праці управління з питань праці Вячеслав Блажієвський, головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Дмитро Сапожніков та начальник відділу техногенної безпеки та організації профілактичної роботи УЗНС ГУ ДСНС у Волинській області Олександр Бугайчук.
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