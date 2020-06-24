Після зупинки колеса огляду у центральному парку Луцька знову перевіряють атракціони





Про це йдеться у розпорядженні заступниці міського голови Ірини Чебелюк.



Нагадаємо, колесо огляду зупинилося 23 травня, коли там перебувало 6 дітей та шестеро дорослих. Людей допомогли зняти рятувальники.



Як зазначив раніше юрист Колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки» Павло Цапюк розповів, що у колесі огляду зламалася деталь, що не впливає на стійкість



Однак після інциденту у місті створили комісію з проведення обстеження атракціонів Колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки», які знаходяться на території парку. Інформацію про результати обстеження нададуть міському голові до 11.06.2021.



До комісії увійшли: начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук, начальник відділу охорони праці управління з питань праці Вячеслав Блажієвський, головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Дмитро Сапожніков та начальник відділу техногенної безпеки та організації профілактичної роботи УЗНС ГУ ДСНС у Волинській області Олександр Бугайчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проведуть обстеження стану охорони праці при експлуатації атракціонів Колективного підприємства "Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки".Про це йдеться у розпорядженні заступниці міського головиНагадаємо, колесо огляду. Людей допомогли зняти рятувальники.Як зазначив раніше юрист Колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки»розповів, що у колесі огляду зламалася деталь, що не впливає на стійкість конструкції чи безпеку експлуатації . До слова, атракціону приблизно 40 років. Усі конструкції перевірили, дозвіл на експлуатацію отримали буквально місяць тому. До того ж, поточні ремонти здійснюють щосезону.Однак після інциденту у місті створили комісію з проведення обстеження атракціонів Колективного підприємства «Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки», які знаходяться на території парку. Інформацію про результати обстеження нададуть міському голові до 11.06.2021.До комісії увійшли: начальник управління з питань праці Назарій Ігнатчук, начальник відділу охорони праці управління з питань праці Вячеслав Блажієвський, головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Дмитро Сапожніков та начальник відділу техногенної безпеки та організації профілактичної роботи УЗНС ГУ ДСНС у Волинській області Олександр Бугайчук.

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