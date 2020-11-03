На Волині злодій через горище проник до гаража і виніс звідти речі
Сьогодні, 19:20
На Волині поліцейський офіцер громади розкрив крадіжку з гаража.
Так, 2 червня, до поліції звернувся 69-річний мешканець селища Іваничі та повідомив, що в період з 29 травня по 2 червня, коли він перебував на роботі, невідомі «обчистили» його гараж, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисники винесли дитячий велосипед, електрогенератор та бензопилу. Загальна сума завданих заявнику збитків – майже 6 тис. грн.
На місці події поліцейські встановили, що зловмисник проник в приміщення через щілину в горищі. Під час спілкування із заявником та сусідами з’ясувалося, що до крадіжки причетний 37-річний мешканець цього ж селища, що раніше проживав неподалік потерпілого. Слідчі вилучили у нього викрадені речі.
Встановили також, що чоловік раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення чи сховище. Наразі вирішують питання про оголошення підозри зловмиснику, досудове слідство триває.
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Так, 2 червня, до поліції звернувся 69-річний мешканець селища Іваничі та повідомив, що в період з 29 травня по 2 червня, коли він перебував на роботі, невідомі «обчистили» його гараж, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Зловмисники винесли дитячий велосипед, електрогенератор та бензопилу. Загальна сума завданих заявнику збитків – майже 6 тис. грн.
На місці події поліцейські встановили, що зловмисник проник в приміщення через щілину в горищі. Під час спілкування із заявником та сусідами з’ясувалося, що до крадіжки причетний 37-річний мешканець цього ж селища, що раніше проживав неподалік потерпілого. Слідчі вилучили у нього викрадені речі.
Встановили також, що чоловік раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення чи сховище. Наразі вирішують питання про оголошення підозри зловмиснику, досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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