вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині злодій через горище проник до гаража і виніс звідти речі

На Волині злодій через горище проник до гаража і виніс звідти речі
На Волині поліцейський офіцер громади розкрив крадіжку з гаража.

Так, 2 червня, до поліції звернувся 69-річний мешканець селища Іваничі та повідомив, що в період з 29 травня по 2 червня, коли він перебував на роботі, невідомі «обчистили» його гараж, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Зловмисники винесли дитячий велосипед, електрогенератор та бензопилу. Загальна сума завданих заявнику збитків – майже 6 тис. грн.

На місці події поліцейські встановили, що зловмисник проник в приміщення через щілину в горищі. Під час спілкування із заявником та сусідами з’ясувалося, що до крадіжки причетний 37-річний мешканець цього ж селища, що раніше проживав неподалік потерпілого. Слідчі вилучили у нього викрадені речі.

Встановили також, що чоловік раніше судимий за вчинення аналогічних злочинів.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення чи сховище. Наразі вирішують питання про оголошення підозри зловмиснику, досудове слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, гараж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині злодій через горище проник до гаража і виніс звідти речі
Сьогодні, 19:20
Де на Волині будуть відключати світло 4 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині на ходу загорівся бус. ВІДЕО
Сьогодні, 18:51
У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України
Сьогодні, 18:46
На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують майже 500 мільйонів
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
У Луцьку вночі із гаража викрали автомобіль У Луцьку вночі із гаража викрали автомобіль
03 листопад, 2020, 10:41
На Волині 17-річний хлопець викрав з гаража авто На Волині 17-річний хлопець викрав з гаража авто
13 травень, 2020, 12:28
У Володимирі злодій обікрав гараж на кругленьку суму У Володимирі злодій обікрав гараж на кругленьку суму
12 травень, 2020, 14:10
У Володимирі-Волинському обікрали гараж: сума збитків – майже 40 тисяч гривень У Володимирі-Волинському обікрали гараж: сума збитків – майже 40 тисяч гривень
13 вересень, 2019, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині злодій через горище проник до гаража і виніс звідти речі
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині будуть відключати світло 4 червня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині на ходу загорівся бус. ВІДЕО
Сьогодні, 18:51
 0
У Луцьку відзначили річницю створення військової частини 1141 Нацгвардії України
Сьогодні, 18:46
 0
На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують майже 500 мільйонів
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8