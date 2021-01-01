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В одному з дворів Луцька спіймали неповнолітнього з наркотиками

В одному з дворів Луцька спіймали неповнолітнього з наркотиками
Минулої доби під час несення служби з охорони громадського порядку військовий наряд гвардійців затримав неповнолітнього лучанина з наркотичними речовинами.

Трапилося це близько 18:20 у дворі одного з будинків по проспекту Молоді, повідомляє військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Громадянин 2004 року народження помітно нервував та уникав спілкування з військовослужбовцями. Провівши поверхневий огляд особистих речей, військовослужбовці виявили у юнака паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс.

На місце події викликали батьків неповнолітнього та слідчо-оперативну групу. Виявлені ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

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Теги: наркотики, неповнолітній, нацгвардійці, Луцьк
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