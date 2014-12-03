Громаду села Липини заспокоюють: шкільний стадіон не продали, а облаштовують на ньому професійне футбольне поле. ФОТО

У Липинах облаштують професійне футбольне поле, бігову доріжку та трибуни для вболівальників.Проєкт запланували реалізувати у Підгайцівській сільській раді разом із партнерами – Дитячо-юнацьким футбольним клубом «Адреналін» у період літніх канікул. Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільської ради.Заступник голови Підгайцівської сільської радирозповів, що представники ФК«Адреналін» готові власним коштом впорядкувати територію шкільного стадіону, де, як і ранішевідбуватимуться уроки фізкультури, а у вільний від занять час, тренуватимуться вихованці футбольного клубу та мешканці села.Тренер футбольного клубурозповідає, що аби впорядкувати футбольне поле та підготувати його до засіву травою, розпочали роботи по вирівнюванню території, адже місцями перепади у висоті були до 60 сантиметрів. Аби площа поля стала рівною, планують ще привезти кілька автомобілів із піском та землею, бо тієї, яку зняли на нерівних ділянках, не вистачить. Полематиме розмір 100 на 60 метрів, це стандарт, який дозволить проводити на ньому професійні змагання із футболу.Директорка дитячо-юнацього футбольного клубунаголошує, що вони готові вкласти в цей проект близько 2 мільйонів гривень та власними силами вирівняти поверхню майбутньогофутбольного поля, засіяти територію спеціальною травою, яку будуть регулярно поливати та підстригати упродовж року. Якщо роботи відбуватимуться за планом, поле заросте і буде готове приймати футболістів вже у вересні.До того часу за кошти Підгайцівської громади мають встановити трибуни та зробити бігову доріжку. Рішення депутатський корпус вже прийняв, лишилося дочекатися виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконати ці роботи.У футбольному клубі «Адреналін» на постійній основі тренуються близько 25 хлопців із Липин та інших сіл громади, вони їздять на тренувальні бази у Луцьк та Лище. Кілька років тому двічі натиждень на шкільному стадіоні тренер «Адреналіну» проводив заняття для дітей із Липин та навколишніх сіл. Через карантинні обмеження, безкоштовні тренування із футболу, які відвідували близько 40-ка дітей і добиралися навіть із Борохова, припинили.Ольга Сагайко розповідає, що вже 10 років вони тренують дітей та мають чимало здобутків. У травні клуб підписав угоду про співпрацю із ФК «Динамо», представники якого двічі на рік будуть відвідувати показові тренування та обиратимуть у свій клуб кращих гравців із числа вихованців «Адреналіна». Нещодавно юний футболіст із Лища отримав запрошення грати за одну із провідних команд Івано-Франківщини.«Ми радіємо, коли «білет» в успішне футбольне майбутнє отримують гравці із невеликих сіл. Переконана, що коли проєкт у Липинах буде завершений, усі будуть задоволені. Вже рік наші діти тренуються на полі у селі Лище, ми там теж доглядаємо за трав’яним покриттям, така практика насправді дуже поширена в Україні», - наголошує представниця ФК.Олександр Блящук розповів, що останній часом через фейкові акаунти в соцмережах почали поширювати неправдиву інформацію щодо долі шкільного стадіону. Люди фантазували і про те, що землі комусь продадуть, або хтось встановить паркан і не пускатиме туди мешканців громади.Аби розповісти про роботи, які розпочались на території шкільного стадіону, староста селаорганізував зустріч, куди запросив представника сільської ради та інвесторів.Люди обурювались, що не знають кому вірити і нарікали на непоінформованість.«Хочу повідомити, що ці чутки – маячня. Територія, на якій знаходиться шкільний стадіон не є чиєюсь власністю, ця земля закріплена за школою та відділом освіти. Те, що нам вдалося знайтиінвестора, який готовий вкласти кошти в розвиток інфраструктури, яка не один рік служитиме громаді, це великий плюс.Завдання сільської ради – керувати ресурсами громади, а не розбазарювати їх. Знаходити шляхи оптимізації, економії бюджетних коштів, зокрема і через залучення інвесторів та меценатів. Ділянку на якій знаходиться стадіон ніхто не віддає в оренду, а вклад в облаштування футбольного поля – не більше, як благодійність, тому не має якихось нормативних документів, які б регулювали таку співпрацю. Єдине що ми можемо - це підписати Меморандум про співпрацю, але цей документ не має серйозної юридичної сили, лишеномінальну. Щодо робіт, які здійснюватимуться за кошти громади, тут без бюрократичних моментів – не обійтись, тому зараз проектна організація розробляє документацію, на основі якої побудують бігову доріжку та встановлять трибуни для глядачів. Сподіваюсь, до 1 вересня, встигнемо», - резюмував посадовець.У сільраді кажуть, що новий стадіон буде доступний і школярам, і місцевим любителям покопати м’яча. Графік занять на стадіоні буде узгоджений із дирекцією школи та Підгайцівскою сільськоюрадою. Та й ганяти м’яча на професійному полі куди цікавіше, ніж серед високої трави та калюж.У перспективному плані розвитку Підгайцівської громади передбачили облаштування якісною спортивною інфраструктурою усі старостинські округи громади за найближчі 5 років.