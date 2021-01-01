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До Луцького прикордонного загону на службу прибуло молоде поповнення. ФОТО

До Луцького прикордонного загону на службу прибуло молоде поповнення. ФОТО
Перша партія військовослужбовців-строковиків призову «Весна 2021» прибула учора, 4 червня, для проходження служби до Луцького прикордонного загону.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Перш ніж приступити до охорони держрубежу, новобранці пройшли первинну підготовку у Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби. Там вони отримали теоретичні знання та практичні навички, необхідні для виконання службових обов’язків, а також склали військову присягу на вірність українському народові.

72 військовослужбовці строкової служби уже направлені в підрозділи охорони кордону. Після їх допідготовки, психологічного вивчення, доведення обстановки, яка притаманна ділянці відповідальності Луцького прикордонного загону, деталізації завдань, виконання яких покладено на співробітників Держприкордонслужби, проведення необхідних інструктажів та практичних занять, вони будуть залучатися до охорони державного кордону.

До Луцького прикордонного загону на службу прибуло молоде поповнення. ФОТО
До Луцького прикордонного загону на службу прибуло молоде поповнення. ФОТО
До Луцького прикордонного загону на службу прибуло молоде поповнення. ФОТО

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Теги: Луцький прикордонний загін, новоприбулі, весняний призов
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