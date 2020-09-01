Оптимізація медзакладів для хворих з ковідом: які лікарні на Волині залишаться в переліку опорних

Захворюваність на коронавірусну інфекцію на Волині пішла на спад.Про це йшлося сьогодні, 4 червня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що досі в області для надання стаціонарної допомоги хворим на ковід функціонує 2052 ліжка, 93% з цієї кількості забезпечені киснем. Враховуючи зниження захворюваності, Національна служба здоров’я України та Міністерство охорони здоров’я прийняли рішення про зменшення кількості ковідних лікарень. За словами посадовиці, наразі ще не затверджене відповідне розпорядження міністра охорони здоров’я, тому досі ще діють у цьому напрямку усі 19 закладів.Натомість після оптимізації цього переліку, за словами Людмили Тимощук, допомогу хворим з коронавірусом продовжать надаватита«Всі інші, які раніше надавали таку допомогу, будуть включені у список закладів для реабілітації післяковідних пацієнтів», - сказала Тимощук.Вона також додала, що на сьогодні у стаціонарах в області перебувають 370 пацієнтів з коронавірусною інфекцією або підозрою на цю недугу (зайняті 18% від наявних ліжок).На аппаратах штучної вентиляції легень – 18 пацієнтів, 40 – у реанімації.