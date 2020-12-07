Розстріляли з автомата та кинули у колодязь: у Рівному знайшли вбитим зниклого чоловіка

На Рівненщині поліцейські викрили злочинну групу та розкрили умисне вбивство трирічної давності.Розкриттю злочину передувала тривала робота правоохоронців, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.Іще 28 квітня 2018 року до поліції надійшло повідомлення від цивільної дружини, що три дні тому її 35-річний чоловік пішов із дому та не повернувся.Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.У рамках кримінального провадження поліцейські встановили коло осіб, які могли бути причетними до скоєного вбивства. За результатами проведених процесуальних дій слідчі встановили, що 25 квітня спільні знайомі, які входять до складу злочинної групи, яка неодноразово потрапляла у поле зору за вчинення крадіжок і злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, перебували у квартирі на вулиці Степана Бандери в Рівному.На ґрунті особистих неприязних відносин 46-річний уродженець Російської Федерації, житель села Городище Рівненського району, спричинив тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення голови із автомата Калашникова. У подальшому, аби приховати злочин, разом із свідками події завернули тіло у килим, вивезли та викинули у закинутий колодязь у полі на території Рівненського району.Учора, третього червня, поліцейські за сприяння працівників ГУ ДСНС області виявили та дістали із дна колодязя скелетовані рештки особи чоловічої статті із ознаками насильницької смерті, зокрема ушкодження черепа.Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Також слідчі вилучили із місця події магазин від автомата Калашникова, в якому знаходилися 25 патронів.Слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення 46-річному зловмиснику про підозру у скоєнні умисного вбивства за частиною 1 статті 115 КК України. Підозрюваного арештували у залі суду.Крім того, поліцейські за силової підтримки КОРДу сьогодні, четвертого червня, провели шість санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та транспортних засобів.За результатами проведених слідчих дій вилучили пристрої для вживання психотропних речовин, засоби зв’язку, два пістолети з магазинами та набоями до них без будь-яких дозвільних документів та інші речові докази.Досудове розслідування триває.