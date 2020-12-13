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На Львівщині у жахливій аварії загинуло двоє хлопців, ще декілька людей – у лікарні. ФОТО

На Львівщині у жахливій аварії загинуло двоє хлопців, ще декілька людей – у лікарні. ФОТО
Водій та пасажир «Лади» загинули внаслідок автозіткнення на Львівщині.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 червня близько 22:00 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» між селом Бабина та містом Самбір, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2109, яким керував 20-річний місцевий житель та мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням мешканця Самбірщини віком 18 років.

Внаслідок зіткнення водій «Лади» загинув на місці події, а його 16-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні. Водій та троє пасажирів Volkswagen віком 17, 18 та 28 років, а також 21-річний пасажир "дев'ятки" з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

На Львівщині у жахливій аварії загинуло двоє хлопців, ще декілька людей – у лікарні. ФОТО
На Львівщині у жахливій аварії загинуло двоє хлопців, ще декілька людей – у лікарні. ФОТО
На Львівщині у жахливій аварії загинуло двоє хлопців, ще декілька людей – у лікарні. ФОТО



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Теги: Львівщина, аварія, смерть, хлопці
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