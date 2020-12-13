На Львівщині у жахливій аварії загинуло двоє хлопців, ще декілька людей – у лікарні. ФОТО

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Водій та пасажир «Лади» загинули внаслідок автозіткнення на Львівщині.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 червня близько 22:00 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» між селом Бабина та містом Самбір, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2109, яким керував 20-річний місцевий житель та мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням мешканця Самбірщини віком 18 років.
Внаслідок зіткнення водій «Лади» загинув на місці події, а його 16-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні. Водій та троє пасажирів Volkswagen віком 17, 18 та 28 років, а також 21-річний пасажир "дев'ятки" з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
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Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 червня близько 22:00 на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» між селом Бабина та містом Самбір, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2109, яким керував 20-річний місцевий житель та мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням мешканця Самбірщини віком 18 років.
Внаслідок зіткнення водій «Лади» загинув на місці події, а його 16-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні. Водій та троє пасажирів Volkswagen віком 17, 18 та 28 років, а також 21-річний пасажир "дев'ятки" з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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