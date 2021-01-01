Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 12:25
Наразі менеджери потрібні у Луцьку, Володимирі-Волинському, Любомлі та Ковельському районі. Оплату пропонують різну - від 10 до 16 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 10 тисяч гривень шукають менеджера (управителя). В його обов'язки входить рекламувати, просувати, продавати продукт (сфера ІТ-технологій) в Україні та Польщі. Вимоги: знання програми 1С бухгалтерія, CRM, Бітрікс24; розуміння тонкощів просування продукту (Google Ads, Facebook, Instagram). Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
Запрошують на роботу менеджера торгового залу, якому обіцяють винагороду у розімірі 10 тисяч гривень. Він буде продавати керамічну плитку, сантехніку та заключати договори. За деталями: (0332) 72 82 89.
Для продажу дверей, підлоги та заключення договорів потрібен менеджер по роботі з клієнтами. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89.
Є вакансія для менеджера з оптової торгівлі в мережі інтернет стоковим одягом та взуттям європейських брендів. Йому пропонують зарплату у розмірі 10 тисяч гривень. Працівник повинен приймати та оформлювати замовлення, вести існуючу базу клієнтів та шукати нових ринків збуту, формувати презентації товару та розміщувати в інтернет мережі, вайбер групах. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
На заробітну плату 10 тисяч гривень готові взяти на роботу менеджера (управителя). Обов'язки: проводити переговори із представниками клієнтів щодо підвищення ефективності їх роботи в просуванні продукції підприємства, порівняльний аналіз відвантажень продукції окремим клієнтам по кількості та асортименту для визначення динаміки їх роботи по продажах продукції підприємства за окремі періоди та оперативного реагування на прогалини в роботі, оперативно реагувати на порушення клієнтами умов дистрибуційного договору. (0332) 72 82 89.
Є пропозиції для шістьох менеджерів зі збуту, яким будуть платити 10 тисяч гривень. Він має залучати нових клієнтів, шукати, вести з ними переговори, спілкуватися по телефону, приймати дзвінки та обробляти замовлення, збільшувати обсягів продажу (щомісяця на 10-20%) та вести встановлену звітность. (0332) 72 82 89.
Для додатковового виконання обов'язків помічника механіка, пошуку та організації доставки автозапчастин, налагодження робочого процесу з існуючою базою постачальників запчастин та послуг для ремонту спецтехніки і автомобілів шукають менеджера з постачання. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89.
На зарплату 10 тисяч гривень потрібен менеджер з туризму. Спеціаліст повинен консультувати туристів, підбирати та бронювати тури, оформлювати страхування, путівки, вести та розширювати бази клієнтів. Бажано мати досвід роботи в туризмі та основні навички турагента (пошук турів по запиту туриста, презентація зробленої підбірки), обов'язковим є бажання вчитися і постійно розвиватися. Режим роботи з 9 до 18, або з 10 до 19 години; почергово субота з 10 до 15 години. (03352) 5 03 16.
Готові взяти на роботу менеджера з персоналу, який буде шукати у внутрішніх та зовнішніх джерелах інформації про кандидатів, яка відповідає вимогам вакантної посади, організовувати співбесіди з кандидатами на вакантні посади із забезпеченням зворотного зв'язку, проведити навчання, адаптації, атестації працівників. Спеціалісту обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89.
Для підбору та продажу клієнту автомобілів б/в, проведення тест-драйвів, пошуку клієнтів, розширення бази клієнтів, виконання планових показників потребують менеджера зі збуту. Оплата - 12 тисяч гривень. Потрібні знання та вміння оцінювання автомобілів. (0332) 72 82 89.
Є вакансія для менеджера з продажу сільськогосподарської техніки, якому пропонують заробітну плату у розмірі 13 тисяч гривень на місяць. В його обов'язки входить реалізація с/г техніки та устаткування на закріпленій території (Волинська та Рівненська область), активний пошук нових клієнтів та взаємодія з існуючими клієнтами, виконання плану продаж, підтримання ділових відносин з клієнтами. (03352) 5 03 16.
На зарплату 14 тисяч гривень запрошують на роботу менеджера зі збуту. Він буде працювати з існуючою базою клієнтів, документацією (договори, специфікації, кошториси), готувати документи до торгів, супроводжувати продажі. Кандидат повинен бути впевненим користувачем ПК. (0376) 2 14 60.
Є пропозиція для менеджера зі збуту, якому платитимуть 15 тисяч гривень. Обов'язки: створювати клієнтську базу, системно проводити переговори з існуючими клієнтами та партнерами., новими клієнтами, ініціювати проведення презентацій та заходів з підтримки продажів, моніторити конкурентів і ринок в регіоні, розуміти і знати асортимент, класифікацію, характеристики та призначення товару. (03352) 5 03 16.
У селі Липини Луцького району потрібен менеджер, який має займатися збутом товарів продовольчої групи, гуртівнею бакалійної групи товарів. Оплата - 10 тисяч гривень. Графік узгоджується при співбесіді. Бажано мати авто. (0332) 72 82 89.
У Ковелі для підбору та продажу запчастин для клієнтів, виконання плану продажу візьмуть на роботу менеджера зі збуту. Йому обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Потрібні знання будови автомобіля та базове знання польської мови, навички роботи з ПК (інтернет, електронна пошта та інша оргтехніка) та досвід роботи в сфері продажу саме автозапчастин. 3327 1 95 06.
На зарплату 16 тисяч гривень шукають двох менеджерів з управління. Спеціалісти будуть здійснювати управління діяльністю із забезпечення виробничого процесу
підприємства всіма необхідними ресурсами, моніторинг та закупівля матеріалів. (0332) 72 82 89.
У селищі Голоби Ковельського району є вакансія для менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, якому пропонують зарплату 10 тисяч гривень. Обов'язки: планування та контроль експортно-імпортних продаж, активна, результативна і систематична робота з існуючими та потенційними клієнтами, розробка стратегії розвитку компанії і виходу на нові ринки, консультування клієнтів, переговори, заключення договорів. 3327 1 95 06.
У селищі Люблинець Ковельського району потрібен менеджер з логістики. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. В обов'язки працівника входить визначення логістичної стратегії підприємства, прийняття рішень щодо вибору на довгостроковій основі постачальників, каналів збуту/постачання та розподілення продукції, розробка перспективних, поточних та оперативних планів логістичної діяльності, проєктування матеріальних потоків протягом повного логістичного ланцюжка, координування діяльністі різних підрозділів підприємства, проведення перговорів, укладання договорів. (0332) 72 82 89.
У Володимирі-Волинському для продажу інструментів та обладнання, переважно деревообробної промисловості запрошують на роботу менеджера зі збуту. Оплата - 10 тисяч гривень. 3327 1 95 06.
У Любомлі на потрібен менеджер, який буде організовувати та координувати збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечувати постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі. Спеціалісту обіцяють платити 10 тисяч гривень на місяць. (0332) 72 82 89.
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 10 тисяч гривень шукають менеджера (управителя). В його обов'язки входить рекламувати, просувати, продавати продукт (сфера ІТ-технологій) в Україні та Польщі. Вимоги: знання програми 1С бухгалтерія, CRM, Бітрікс24; розуміння тонкощів просування продукту (Google Ads, Facebook, Instagram). Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
Запрошують на роботу менеджера торгового залу, якому обіцяють винагороду у розімірі 10 тисяч гривень. Він буде продавати керамічну плитку, сантехніку та заключати договори. За деталями: (0332) 72 82 89.
Для продажу дверей, підлоги та заключення договорів потрібен менеджер по роботі з клієнтами. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89.
Є вакансія для менеджера з оптової торгівлі в мережі інтернет стоковим одягом та взуттям європейських брендів. Йому пропонують зарплату у розмірі 10 тисяч гривень. Працівник повинен приймати та оформлювати замовлення, вести існуючу базу клієнтів та шукати нових ринків збуту, формувати презентації товару та розміщувати в інтернет мережі, вайбер групах. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
На заробітну плату 10 тисяч гривень готові взяти на роботу менеджера (управителя). Обов'язки: проводити переговори із представниками клієнтів щодо підвищення ефективності їх роботи в просуванні продукції підприємства, порівняльний аналіз відвантажень продукції окремим клієнтам по кількості та асортименту для визначення динаміки їх роботи по продажах продукції підприємства за окремі періоди та оперативного реагування на прогалини в роботі, оперативно реагувати на порушення клієнтами умов дистрибуційного договору. (0332) 72 82 89.
Є пропозиції для шістьох менеджерів зі збуту, яким будуть платити 10 тисяч гривень. Він має залучати нових клієнтів, шукати, вести з ними переговори, спілкуватися по телефону, приймати дзвінки та обробляти замовлення, збільшувати обсягів продажу (щомісяця на 10-20%) та вести встановлену звітность. (0332) 72 82 89.
Для додатковового виконання обов'язків помічника механіка, пошуку та організації доставки автозапчастин, налагодження робочого процесу з існуючою базою постачальників запчастин та послуг для ремонту спецтехніки і автомобілів шукають менеджера з постачання. Заробітна плата - 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89.
На зарплату 10 тисяч гривень потрібен менеджер з туризму. Спеціаліст повинен консультувати туристів, підбирати та бронювати тури, оформлювати страхування, путівки, вести та розширювати бази клієнтів. Бажано мати досвід роботи в туризмі та основні навички турагента (пошук турів по запиту туриста, презентація зробленої підбірки), обов'язковим є бажання вчитися і постійно розвиватися. Режим роботи з 9 до 18, або з 10 до 19 години; почергово субота з 10 до 15 години. (03352) 5 03 16.
Готові взяти на роботу менеджера з персоналу, який буде шукати у внутрішніх та зовнішніх джерелах інформації про кандидатів, яка відповідає вимогам вакантної посади, організовувати співбесіди з кандидатами на вакантні посади із забезпеченням зворотного зв'язку, проведити навчання, адаптації, атестації працівників. Спеціалісту обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. (0332) 72 82 89.
Для підбору та продажу клієнту автомобілів б/в, проведення тест-драйвів, пошуку клієнтів, розширення бази клієнтів, виконання планових показників потребують менеджера зі збуту. Оплата - 12 тисяч гривень. Потрібні знання та вміння оцінювання автомобілів. (0332) 72 82 89.
Є вакансія для менеджера з продажу сільськогосподарської техніки, якому пропонують заробітну плату у розмірі 13 тисяч гривень на місяць. В його обов'язки входить реалізація с/г техніки та устаткування на закріпленій території (Волинська та Рівненська область), активний пошук нових клієнтів та взаємодія з існуючими клієнтами, виконання плану продаж, підтримання ділових відносин з клієнтами. (03352) 5 03 16.
На зарплату 14 тисяч гривень запрошують на роботу менеджера зі збуту. Він буде працювати з існуючою базою клієнтів, документацією (договори, специфікації, кошториси), готувати документи до торгів, супроводжувати продажі. Кандидат повинен бути впевненим користувачем ПК. (0376) 2 14 60.
Є пропозиція для менеджера зі збуту, якому платитимуть 15 тисяч гривень. Обов'язки: створювати клієнтську базу, системно проводити переговори з існуючими клієнтами та партнерами., новими клієнтами, ініціювати проведення презентацій та заходів з підтримки продажів, моніторити конкурентів і ринок в регіоні, розуміти і знати асортимент, класифікацію, характеристики та призначення товару. (03352) 5 03 16.
У селі Липини Луцького району потрібен менеджер, який має займатися збутом товарів продовольчої групи, гуртівнею бакалійної групи товарів. Оплата - 10 тисяч гривень. Графік узгоджується при співбесіді. Бажано мати авто. (0332) 72 82 89.
У Ковелі для підбору та продажу запчастин для клієнтів, виконання плану продажу візьмуть на роботу менеджера зі збуту. Йому обіцяють винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Потрібні знання будови автомобіля та базове знання польської мови, навички роботи з ПК (інтернет, електронна пошта та інша оргтехніка) та досвід роботи в сфері продажу саме автозапчастин. 3327 1 95 06.
На зарплату 16 тисяч гривень шукають двох менеджерів з управління. Спеціалісти будуть здійснювати управління діяльністю із забезпечення виробничого процесу
підприємства всіма необхідними ресурсами, моніторинг та закупівля матеріалів. (0332) 72 82 89.
У селищі Голоби Ковельського району є вакансія для менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, якому пропонують зарплату 10 тисяч гривень. Обов'язки: планування та контроль експортно-імпортних продаж, активна, результативна і систематична робота з існуючими та потенційними клієнтами, розробка стратегії розвитку компанії і виходу на нові ринки, консультування клієнтів, переговори, заключення договорів. 3327 1 95 06.
У селищі Люблинець Ковельського району потрібен менеджер з логістики. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. В обов'язки працівника входить визначення логістичної стратегії підприємства, прийняття рішень щодо вибору на довгостроковій основі постачальників, каналів збуту/постачання та розподілення продукції, розробка перспективних, поточних та оперативних планів логістичної діяльності, проєктування матеріальних потоків протягом повного логістичного ланцюжка, координування діяльністі різних підрозділів підприємства, проведення перговорів, укладання договорів. (0332) 72 82 89.
У Володимирі-Волинському для продажу інструментів та обладнання, переважно деревообробної промисловості запрошують на роботу менеджера зі збуту. Оплата - 10 тисяч гривень. 3327 1 95 06.
У Любомлі на потрібен менеджер, який буде організовувати та координувати збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечувати постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі. Спеціалісту обіцяють платити 10 тисяч гривень на місяць. (0332) 72 82 89.
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