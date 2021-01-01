Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Наразі менеджери потрібні у Луцьку, Володимирі-Волинському, Любомлі та Ковельському районі. Оплату пропонують різну - від 10 до 16 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Луцьку на зарплатушукають. В його обов'язки входить рекламувати, просувати, продавати продукт (сфера ІТ-технологій) в Україні та Польщі. Вимоги: знання програми 1С бухгалтерія, CRM, Бітрікс24; розуміння тонкощів просування продукту (Google Ads, Facebook, Instagram). Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.Запрошують на роботу, якому обіцяють винагороду у розімірі. Він буде продавати керамічну плитку, сантехніку та заключати договори. За деталями: (0332) 72 82 89.Для продажу дверей, підлоги та заключення договорів потрібен. Заробітна плата -. Контакти: (0332) 72 82 89.Є вакансія дляв мережі інтернет стоковим одягом та взуттям європейських брендів. Йому пропонують зарплату у розмірі. Працівник повинен приймати та оформлювати замовлення, вести існуючу базу клієнтів та шукати нових ринків збуту, формувати презентації товару та розміщувати в інтернет мережі, вайбер групах. Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.На заробітну платуготові взяти на роботу. Обов'язки: проводити переговори із представниками клієнтів щодо підвищення ефективності їх роботи в просуванні продукції підприємства, порівняльний аналіз відвантажень продукції окремим клієнтам по кількості та асортименту для визначення динаміки їх роботи по продажах продукції підприємства за окремі періоди та оперативного реагування на прогалини в роботі, оперативно реагувати на порушення клієнтами умов дистрибуційного договору. (0332) 72 82 89.Є пропозиції для шістьох, яким будуть платити. Він має залучати нових клієнтів, шукати, вести з ними переговори, спілкуватися по телефону, приймати дзвінки та обробляти замовлення, збільшувати обсягів продажу (щомісяця на 10-20%) та вести встановлену звітность. (0332) 72 82 89.Для додатковового виконання обов'язків помічника механіка, пошуку та організації доставки автозапчастин, налагодження робочого процесу з існуючою базою постачальників запчастин та послуг для ремонту спецтехніки і автомобілів шукають. Заробітна плата -. (0332) 72 82 89.На зарплатупотрібен. Спеціаліст повинен консультувати туристів, підбирати та бронювати тури, оформлювати страхування, путівки, вести та розширювати бази клієнтів. Бажано мати досвід роботи в туризмі та основні навички турагента (пошук турів по запиту туриста, презентація зробленої підбірки), обов'язковим є бажання вчитися і постійно розвиватися. Режим роботи з 9 до 18, або з 10 до 19 години; почергово субота з 10 до 15 години. (03352) 5 03 16.Готові взяти на роботу, який буде шукати у внутрішніх та зовнішніх джерелах інформації про кандидатів, яка відповідає вимогам вакантної посади, організовувати співбесіди з кандидатами на вакантні посади із забезпеченням зворотного зв'язку, проведити навчання, адаптації, атестації працівників. Спеціалісту обіцяють винагороду у розмірі. (0332) 72 82 89.Для підбору та продажу клієнту автомобілів б/в, проведення тест-драйвів, пошуку клієнтів, розширення бази клієнтів, виконання планових показників потребують. Оплата -. Потрібні знання та вміння оцінювання автомобілів. (0332) 72 82 89.Є вакансія для, якому пропонують заробітну плату у розміріна місяць. В його обов'язки входить реалізація с/г техніки та устаткування на закріпленій території (Волинська та Рівненська область), активний пошук нових клієнтів та взаємодія з існуючими клієнтами, виконання плану продаж, підтримання ділових відносин з клієнтами. (03352) 5 03 16.На зарплатузапрошують на роботу. Він буде працювати з існуючою базою клієнтів, документацією (договори, специфікації, кошториси), готувати документи до торгів, супроводжувати продажі. Кандидат повинен бути впевненим користувачем ПК. (0376) 2 14 60.Є пропозиція для, якому платитимуть. Обов'язки: створювати клієнтську базу, системно проводити переговори з існуючими клієнтами та партнерами., новими клієнтами, ініціювати проведення презентацій та заходів з підтримки продажів, моніторити конкурентів і ринок в регіоні, розуміти і знати асортимент, класифікацію, характеристики та призначення товару. (03352) 5 03 16.У селі Липини Луцького району потрібен, який має займатися збутом товарів продовольчої групи, гуртівнею бакалійної групи товарів. Оплата -. Графік узгоджується при співбесіді. Бажано мати авто. (0332) 72 82 89.У Ковелі для підбору та продажу запчастин для клієнтів, виконання плану продажу візьмуть на роботу. Йому обіцяють винагороду у розмірі. Потрібні знання будови автомобіля та базове знання польської мови, навички роботи з ПК (інтернет, електронна пошта та інша оргтехніка) та досвід роботи в сфері продажу саме автозапчастин. 3327 1 95 06.На зарплатушукають двох. Спеціалісти будуть здійснювати управління діяльністю із забезпечення виробничого процесупідприємства всіма необхідними ресурсами, моніторинг та закупівля матеріалів. (0332) 72 82 89.У селищі Голоби Ковельського району є вакансія для, якому пропонують зарплату. Обов'язки: планування та контроль експортно-імпортних продаж, активна, результативна і систематична робота з існуючими та потенційними клієнтами, розробка стратегії розвитку компанії і виходу на нові ринки, консультування клієнтів, переговори, заключення договорів. 3327 1 95 06.У селищі Люблинець Ковельського району потрібен. Заробітна плата -. В обов'язки працівника входить визначення логістичної стратегії підприємства, прийняття рішень щодо вибору на довгостроковій основі постачальників, каналів збуту/постачання та розподілення продукції, розробка перспективних, поточних та оперативних планів логістичної діяльності, проєктування матеріальних потоків протягом повного логістичного ланцюжка, координування діяльністі різних підрозділів підприємства, проведення перговорів, укладання договорів. (0332) 72 82 89.У Володимирі-Волинському для продажу інструментів та обладнання, переважно деревообробної промисловості запрошують на роботу. Оплата -. 3327 1 95 06.У Любомлі на потрібен, який буде організовувати та координувати збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечувати постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі. Спеціалісту обіцяють платитина місяць. (0332) 72 82 89.