На Волині мотоцикліст збив 5-річного хлопчика, дитина – у лікарні





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 червня ввечері у селі Обенижі Ковельського району.



На місці аварії працювали правоохоронці та медики швидкої.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про ДТП надійшов о 20:57. Повідомляли, що мотоцикл наїхав на 5-річну дитину.



На місці події лікарі надали постраждалому хлопчику всю необхідну допомогу та доставили у Турійську центральну районну лікарню. Лікарі попередньо діагностували у нього закритий перелом правої гомілки та травматичний шок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині мотоцикліст здійснив наїзд на 5-річного хлопчика. Дитина отримала тілесні ушкодження та госпіталізована у лікарню.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 червня ввечері у селі Обенижі Ковельського району.На місці аварії працювали правоохоронці та медики швидкої.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про ДТП надійшов о 20:57. Повідомляли, що мотоцикл наїхав на 5-річну дитину.На місці події лікарі надали постраждалому хлопчику всю необхідну допомогу та доставили у Турійську центральну районну лікарню. Лікарі попередньо діагностували у нього закритий перелом правої гомілки та травматичний шок.

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