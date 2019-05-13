Як у школах Ковеля провели останній дзвоник. ФОТО





Свято відбулось у 20 закладах, у яких навчається 10 тисяч 700 учнів. З них – майже 400 випускники одинадцятих класів, - йдеться на сайті

Міський голова Ігор Чайка побував на урочистостях у ліцеї №3 імені Лесі Українки. Він каже, що завітав сюди не тільки як мер міста, але і як батько дітей, які ходили в цю школу і успішно закінчили її. Тож із цим закладом у нього пов’язано дуже багато теплих спогадів.



Звертаючись до випускників Ігор Чайка сказав: “Так багато любові ви забираєте звідси з собою. Несіть її в світ, примножуйте знання, які здобули в цій школі. Навчайтеся новому і примножуйте славу свого міста вашими успіхами. Я зі своєю командою продовжуватиму робити все можливе, щоб вам хотілося тут жити. Щоб ви завжди мали привід, де б не були, з гордістю казати «Я – ковельчанин. І це – найкраще місто на Землі».



Міський голова привітав із закінченням навчального року колектив ліцею, побажав гарного відпочинку учням молодших і середніх класів, висловив повагу освітянам.



Слова найщиріших зичень звучали й від випускників, директора навчального закладу Василя Оксентюка.



Кращим учням та педагогам вручено відзнаки. Серед них – переможцям міських та обласних олімпіад, призерам всеукраїнських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, лауреатам конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.



Найбільше уваги – одинадцятикласникам. Саме у стінах рідної школи вони знайшли справжніх друзів, навчилися поважати один одного та цінувати кожну хвилину життя. Попереду — нові випробування і перемоги.



А шкільний вальс у їх виконанні був надзвичайно зворушливим моментом для усіх, хто прийшов на свято.



І врешті пролунав останній дзвоник, який покликав учнів на канікули, а одинадцятикласників – у доросле самостійне життя.



Керівники міста сьогодні побували в освітніх закладах громади та привітали колективи із завершенням навчального року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 9 червня, у школах Ковельської громади пролунав останній дзвоник.Свято відбулось у 20 закладах, у яких навчається 10 тисяч 700 учнів. З них – майже 400 випускники одинадцятих класів, - йдеться на сайті Ковельради.

Міський головапобував на урочистостях у ліцеї №3 імені Лесі Українки. Він каже, що завітав сюди не тільки як мер міста, але і як батько дітей, які ходили в цю школу і успішно закінчили її. Тож із цим закладом у нього пов’язано дуже багато теплих спогадів.Звертаючись до випускників Ігор Чайка сказав: “Так багато любові ви забираєте звідси з собою. Несіть її в світ, примножуйте знання, які здобули в цій школі. Навчайтеся новому і примножуйте славу свого міста вашими успіхами. Я зі своєю командою продовжуватиму робити все можливе, щоб вам хотілося тут жити. Щоб ви завжди мали привід, де б не були, з гордістю казати «Я – ковельчанин. І це – найкраще місто на Землі».Міський голова привітав із закінченням навчального року колектив ліцею, побажав гарного відпочинку учням молодших і середніх класів, висловив повагу освітянам.Слова найщиріших зичень звучали й від випускників, директора навчального закладуКращим учням та педагогам вручено відзнаки. Серед них – переможцям міських та обласних олімпіад, призерам всеукраїнських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, лауреатам конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.Найбільше уваги – одинадцятикласникам. Саме у стінах рідної школи вони знайшли справжніх друзів, навчилися поважати один одного та цінувати кожну хвилину життя. Попереду — нові випробування і перемоги.А шкільний вальс у їх виконанні був надзвичайно зворушливим моментом для усіх, хто прийшов на свято.І врешті пролунав останній дзвоник, який покликав учнів на канікули, а одинадцятикласників – у доросле самостійне життя.Керівники міста сьогодні побували в освітніх закладах громади та привітали колективи із завершенням навчального року.

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