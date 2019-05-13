Як у школах Ковеля провели останній дзвоник. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Сьогодні, 9 червня, у школах Ковельської громади пролунав останній дзвоник.
Свято відбулось у 20 закладах, у яких навчається 10 тисяч 700 учнів. З них – майже 400 випускники одинадцятих класів, - йдеться на сайті Ковельради.
Міський голова Ігор Чайка побував на урочистостях у ліцеї №3 імені Лесі Українки. Він каже, що завітав сюди не тільки як мер міста, але і як батько дітей, які ходили в цю школу і успішно закінчили її. Тож із цим закладом у нього пов’язано дуже багато теплих спогадів.
Звертаючись до випускників Ігор Чайка сказав: “Так багато любові ви забираєте звідси з собою. Несіть її в світ, примножуйте знання, які здобули в цій школі. Навчайтеся новому і примножуйте славу свого міста вашими успіхами. Я зі своєю командою продовжуватиму робити все можливе, щоб вам хотілося тут жити. Щоб ви завжди мали привід, де б не були, з гордістю казати «Я – ковельчанин. І це – найкраще місто на Землі».
Міський голова привітав із закінченням навчального року колектив ліцею, побажав гарного відпочинку учням молодших і середніх класів, висловив повагу освітянам.
Слова найщиріших зичень звучали й від випускників, директора навчального закладу Василя Оксентюка.
Кращим учням та педагогам вручено відзнаки. Серед них – переможцям міських та обласних олімпіад, призерам всеукраїнських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, лауреатам конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.
Найбільше уваги – одинадцятикласникам. Саме у стінах рідної школи вони знайшли справжніх друзів, навчилися поважати один одного та цінувати кожну хвилину життя. Попереду — нові випробування і перемоги.
А шкільний вальс у їх виконанні був надзвичайно зворушливим моментом для усіх, хто прийшов на свято.
І врешті пролунав останній дзвоник, який покликав учнів на канікули, а одинадцятикласників – у доросле самостійне життя.
Керівники міста сьогодні побували в освітніх закладах громади та привітали колективи із завершенням навчального року.
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Свято відбулось у 20 закладах, у яких навчається 10 тисяч 700 учнів. З них – майже 400 випускники одинадцятих класів, - йдеться на сайті Ковельради.
Міський голова Ігор Чайка побував на урочистостях у ліцеї №3 імені Лесі Українки. Він каже, що завітав сюди не тільки як мер міста, але і як батько дітей, які ходили в цю школу і успішно закінчили її. Тож із цим закладом у нього пов’язано дуже багато теплих спогадів.
Звертаючись до випускників Ігор Чайка сказав: “Так багато любові ви забираєте звідси з собою. Несіть її в світ, примножуйте знання, які здобули в цій школі. Навчайтеся новому і примножуйте славу свого міста вашими успіхами. Я зі своєю командою продовжуватиму робити все можливе, щоб вам хотілося тут жити. Щоб ви завжди мали привід, де б не були, з гордістю казати «Я – ковельчанин. І це – найкраще місто на Землі».
Міський голова привітав із закінченням навчального року колектив ліцею, побажав гарного відпочинку учням молодших і середніх класів, висловив повагу освітянам.
Слова найщиріших зичень звучали й від випускників, директора навчального закладу Василя Оксентюка.
Кращим учням та педагогам вручено відзнаки. Серед них – переможцям міських та обласних олімпіад, призерам всеукраїнських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, лауреатам конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.
Найбільше уваги – одинадцятикласникам. Саме у стінах рідної школи вони знайшли справжніх друзів, навчилися поважати один одного та цінувати кожну хвилину життя. Попереду — нові випробування і перемоги.
А шкільний вальс у їх виконанні був надзвичайно зворушливим моментом для усіх, хто прийшов на свято.
І врешті пролунав останній дзвоник, який покликав учнів на канікули, а одинадцятикласників – у доросле самостійне життя.
Керівники міста сьогодні побували в освітніх закладах громади та привітали колективи із завершенням навчального року.
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