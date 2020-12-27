У декількох селах Волині люди лишилися без газу через аварію
Сьогодні, 09:09
Півтисячі споживачів на Волині тимчасово залишилися без газу через аварію.
Про це інформує АТ «Волиньгаз» у фейсбуці.
9 червня фахівці «Волиньгаз» припинили газопостачання до осель споживачів Дубечненської та Старовижівської об’єднаних територіальних громад.
У зв’язку з механічним пошкодженням міжселищного газопроводу високого тиску Мокре-Кримне тимчасово без газопостачання залишилися населені пункти Дубечненської ОТГ: Мокре, Кримне та Любохини, а також Старовижівської ОТГ: Смоляри та Галина Воля.
Відновлення газопостачання 532 клієнтам відбудеться після завершення аварійно-відновлювальних робіт у другій половині дня 10 червня. Газовики наголошують: важливим є доступ до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує АТ «Волиньгаз» у фейсбуці.
9 червня фахівці «Волиньгаз» припинили газопостачання до осель споживачів Дубечненської та Старовижівської об’єднаних територіальних громад.
У зв’язку з механічним пошкодженням міжселищного газопроводу високого тиску Мокре-Кримне тимчасово без газопостачання залишилися населені пункти Дубечненської ОТГ: Мокре, Кримне та Любохини, а також Старовижівської ОТГ: Смоляри та Галина Воля.
Відновлення газопостачання 532 клієнтам відбудеться після завершення аварійно-відновлювальних робіт у другій половині дня 10 червня. Газовики наголошують: важливим є доступ до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 09:19
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 10 червня
Сьогодні, 09:15
У декількох селах Волині люди лишилися без газу через аварію
Сьогодні, 09:09
Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:05
«Андрюша, ну візьми трубку», – Михалик розповів курйоз на Євро-2012 із Ярмоленком і Блохіним
Сьогодні, 08:35