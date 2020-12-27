У декількох селах Волині люди лишилися без газу через аварію





Про це інформує АТ «Волиньгаз» у фейсбуці.



9 червня фахівці «Волиньгаз» припинили газопостачання до осель споживачів Дубечненської та Старовижівської об’єднаних територіальних громад.



У зв’язку з механічним пошкодженням міжселищного газопроводу високого тиску Мокре-Кримне тимчасово без газопостачання залишилися населені пункти Дубечненської ОТГ: Мокре, Кримне та Любохини, а також Старовижівської ОТГ: Смоляри та Галина Воля.



Відновлення газопостачання 532 клієнтам відбудеться після завершення аварійно-відновлювальних робіт у другій половині дня 10 червня. Газовики наголошують: важливим є доступ до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Півтисячі споживачів на Волині тимчасово залишилися без газу через аварію.Про це інформує АТ «Волиньгаз» у фейсбуці.9 червня фахівці «Волиньгаз» припинили газопостачання до осель споживачів Дубечненської та Старовижівської об’єднаних територіальних громад.У зв’язку з механічним пошкодженням міжселищного газопроводу високого тиску Мокре-Кримне тимчасово без газопостачання залишилися населені пункти Дубечненської ОТГ: Мокре, Кримне та Любохини, а також Старовижівської ОТГ: Смоляри та Галина Воля.Відновлення газопостачання 532 клієнтам відбудеться після завершення аварійно-відновлювальних робіт у другій половині дня 10 червня. Газовики наголошують: важливим є доступ до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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