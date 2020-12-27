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У декількох селах Волині люди лишилися без газу через аварію

У декількох селах Волині люди лишилися без газу через аварію
Півтисячі споживачів на Волині тимчасово залишилися без газу через аварію.

Про це інформує АТ «Волиньгаз» у фейсбуці.

9 червня фахівці «Волиньгаз» припинили газопостачання до осель споживачів Дубечненської та Старовижівської об’єднаних територіальних громад.

У зв’язку з механічним пошкодженням міжселищного газопроводу високого тиску Мокре-Кримне тимчасово без газопостачання залишилися населені пункти Дубечненської ОТГ: Мокре, Кримне та Любохини, а також Старовижівської ОТГ: Смоляри та Галина Воля.

Відновлення газопостачання 532 клієнтам відбудеться після завершення аварійно-відновлювальних робіт у другій половині дня 10 червня. Газовики наголошують: важливим є доступ до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, аварія
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