Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 11 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 11 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26° тепла
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26° тепла
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