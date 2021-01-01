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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 11 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 11 червня
У Волинській області завтра, 11 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла.

У Луцьку завтра, у п'ятницю, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26° тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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