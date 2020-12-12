Молода військова, яка загинула в зоні ООС, є мешканкою Волині, – ЗМІ

виконання службових обов’язків трагічно загинула лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення 128 ОГШБр, Шемчук Карина Олегівна.



Дівчині було 22 роки. Відомо, що вона раніше навчалася в школі-інтернаті Володимира (нині- це школа-ліцей), пише



Як інформує



Про загибель військової



10-го червня особовий склад 128 бригади прощався з лейтенантом Шемчук Кариною Олегівною, яка трагічно загинула в районі виконання завдань.



“Прощання відбулось в підрозділах, які захищають територіальну цілісність України, а також в пункті постійно дислокації. Командування бригади та побратими Каріни висловлюють щирі співчуття родині та близьким”, – йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Шемчук Карини.





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