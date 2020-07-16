Сезон відкрито: скільки коштуватиме відпочинок на Світязі. ВІДЕО





Старт купального сезону на Світязі бачили журналісти



Дорога до Шацького поозер’я виблискує свіжим асфальтом. На в’їзді – традиційний екологічний збір: 5 гривень з людини, і 30 – з машини. Для усіх він, як зазвичай, добровільний. Тож місцеві урядники сподіваються на свідомість туристів. Адже зібране спрямовують на поліпшення відпочинкової інфраструктури.



«Я думаю, що за якихось тижні два розпочнеться приїзд туристів більш масовий, тому що зараз тільки на вікенди приїжджають до нас. Але роботи в нас тривають», – розповідає Сергій Карпук, голова Шацької селищної ради.



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Пансіонати, бази відпочинку, котеджі та приватні садиби завершують останні приготування. Десь сервіс для невибагливих, в інших – класу стандарт і люкс. Оплата також варіюється від подушного до оренди кімнати чи цілого будинку. Перших відпочивальників уже встиг прийняти Олександр Гаврилюк.



«Простий стандарт номер – він іде двомісний з двома ліжками до 25 червня коштує 500 гривень. Люкс коштує в нас до високого сезону 800 гривень. Там є кондиціонер, 35 квадратних метрів», – розповідає про ціни підприємець Олександр Гаврилюк.



Високий сезон і вищі ціни на відпочинок будуть наприкінці червня. Однак, запевняють власники садиб, не дорожче, як минулоріч. Мовляв, пандемія і так виснажила гаманці українців.



Поки турист не пішов косяками, поряд із Центральним пляжем можна поселитися всього лиш за 250 гривень на добу. І ще дешевше, якщо далі від від озера.



Пляжі також уже причепурили, залишилось встановити смітники та все ще біотуалети. Обіцяних стаціонарних вбиралень з проточною водою цього сезону ще не буде. Будівництво каналізації та очисних споруд завершити не встигають.



«Цього туристичного сезону працювати центральне каналізування ще не буде. Але уже на наступний сезон усе буде працювати. Це дає нам змогу встановлювати туалети зі змивними системами, такі стаціонарні, які будуть підключені до центральної каналізації», – пояснює Марія Христецька, директорка Шацького національного природного парку.



Натомість адміністрація нацпарку ділиться новими планами на перспективу. Кажуть ,інвестори пропонують два сучасних і водночас оригінальних рекреаційних проєкти, як для короткочасного, так і для довготривалого відпочинку.



«Перший проєкт – це будиночки на воді. Типу Волинські Мальдіви, інший проект – це готелі коконоподібної форми. Що стосується одного й іншого проекту – це волинські інвестори, яких ми добре знаємо, яким під силу, що один, що другий проект реалізувати», – каже Марія Христецька.



Та з реалізацією іще зачекають. Поки хочуть вивчити, як ідею сприймуть і туристи, і місцеве населення. Для останніх це – не лише конкуренція. Більшість з них головною принадою вважають тутешню природу, а не урбаністичні вигоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Шацьких озерах вже спала курява перебудови. Підготовку до сезону практично завершили і влада, і національний парк, і приватні обійстя. Потяглися уже і перші туристи. Світязь більше не викликає занепокоєння. Озеро повноводне, чисто, прозоре і тепле. Далі – все залежатиме від погоди, – стверджують екологи.Старт купального сезону на Світязі бачили журналісти 12 каналу Дорога до Шацького поозер’я виблискує свіжим асфальтом. На в’їзді – традиційний екологічний збір: 5 гривень з людини, і 30 – з машини. Для усіх він, як зазвичай, добровільний. Тож місцеві урядники сподіваються на свідомість туристів. Адже зібране спрямовують на поліпшення відпочинкової інфраструктури.«Я думаю, що за якихось тижні два розпочнеться приїзд туристів більш масовий, тому що зараз тільки на вікенди приїжджають до нас. Але роботи в нас тривають», – розповідає, голова Шацької селищної ради.Пансіонати, бази відпочинку, котеджі та приватні садиби завершують останні приготування. Десь сервіс для невибагливих, в інших – класу стандарт і люкс. Оплата також варіюється від подушного до оренди кімнати чи цілого будинку. Перших відпочивальників уже встиг прийняти«Простий стандарт номер – він іде двомісний з двома ліжками до 25 червня коштує 500 гривень. Люкс коштує в нас до високого сезону 800 гривень. Там є кондиціонер, 35 квадратних метрів», – розповідає про ціни підприємець Олександр Гаврилюк.Високий сезон і вищі ціни на відпочинок будуть наприкінці червня. Однак, запевняють власники садиб, не дорожче, як минулоріч. Мовляв, пандемія і так виснажила гаманці українців.Поки турист не пішов косяками, поряд із Центральним пляжем можна поселитися всього лиш за 250 гривень на добу. І ще дешевше, якщо далі від від озера.Пляжі також уже причепурили, залишилось встановити смітники та все ще біотуалети. Обіцяних стаціонарних вбиралень з проточною водою цього сезону ще не буде. Будівництво каналізації та очисних споруд завершити не встигають.«Цього туристичного сезону працювати центральне каналізування ще не буде. Але уже на наступний сезон усе буде працювати. Це дає нам змогу встановлювати туалети зі змивними системами, такі стаціонарні, які будуть підключені до центральної каналізації», – пояснює, директорка Шацького національного природного парку.Натомість адміністрація нацпарку ділиться новими планами на перспективу. Кажуть ,інвестори пропонують два сучасних і водночас оригінальних рекреаційних проєкти, як для короткочасного, так і для довготривалого відпочинку.«Перший проєкт – це будиночки на воді. Типу Волинські Мальдіви, інший проект – це готелі коконоподібної форми. Що стосується одного й іншого проекту – це волинські інвестори, яких ми добре знаємо, яким під силу, що один, що другий проект реалізувати», – каже Марія Христецька.Та з реалізацією іще зачекають. Поки хочуть вивчити, як ідею сприймуть і туристи, і місцеве населення. Для останніх це – не лише конкуренція. Більшість з них головною принадою вважають тутешню природу, а не урбаністичні вигоди.

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