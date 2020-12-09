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У Луцьку п'яний водій Audi збив дорожній знак

У Луцьку п'яний водій Audi збив дорожній знак
У Луцьку водій в стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП.

Вчора ввечері, 10 червня, під час патрулювання на вулиці Набережній командирський екіпаж помітив дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобіля Audi A4, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Як виявилося, 29-річний водій не дотримався безпечної швидкості та не врахував стан дорожнього покриття, внаслідок чого автомобіль виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на дорожній знак.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.

У чоловіка патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав позитивний результат.

Тож на винуватця ДТП патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.

У Луцьку п'яний водій Audi збив дорожній знак

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Теги: аварія, Луцьк, п'яний водій
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