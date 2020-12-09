У Луцьку п'яний водій Audi збив дорожній знак





Вчора ввечері, 10 червня, під час патрулювання на вулиці Набережній командирський екіпаж помітив дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобіля Audi A4,



Як виявилося, 29-річний водій не дотримався безпечної швидкості та не врахував стан дорожнього покриття, внаслідок чого автомобіль виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на дорожній знак.



На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.



У чоловіка патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на стан сп’яніння в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав позитивний результат.



Тож на винуватця ДТП патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.





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