У керівних органах партії «За майбутнє» буде не менше 40% жінок

За результатами з’їзду Жіночий та Молодіжний рухи офіційно стали структурними підрозділами партії «ЗА МАЙБУТНЄ», а також були запроваджені етичні норми та механізми контролю за їх дотриманням. Крім того, є бачення на наступному з’їзді ухвалити рішення про представництво жінок у керівних органах партії — не менше 40%, як і у виборчих списках.У суботу, 12 червня, у Буковелі відбувся Всеукраїнський з’їзд партії «ЗА МАЙБУТНЄ» за участі депутатів Верховної Ради та представників обласних організацій зі всієї України. Як розповів лідер партії, на з’їзді були визначені пріоритетні напрямки роботи на найближчий час. Це, зокрема, боротьба за зниження комунальних тарифів, зменшення податкового тиску на підприємців та розвиток місцевих громад.Також за результатами з’їзду була ухвалена низка важливих рішень, які стосуються партійної організації та дисципліни.По-перше, Жіночий рух та Молодіжний рух стали структурними підрозділами партії «ЗА МАЙБУТНЄ» — це офіційно закріплено в статуті. Крім того, є бачення на наступному з’їзді партії ухвалити рішення про представництво жінок у керівних органах партії — їх має бути не менше 40%, як і у виборчих списках.«Це дійсно революційне рішення, адже сьогодні у керівних органах майже всіх партій самі чоловіки. Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» — єдина сила, яка дає жінкам реальні можливості впливати на політичну ситуацію в країні», — зазначив Ігор Палиця.Крім того, були затверджені етичні норми та механізми контролю за їх дотриманням представниками партії.Нагадаємо: партія «ЗА МАЙБУТНЄ», яка була створена у травні 2020 року, за результатами місцевих виборів 25 жовтня набрала 11,42% голосів виборців, отримала друге місце за кількістю обраних голів територіальних громад і понад 4000 депутатів місцевих рад. Загалом від партії було обрано: мери 3 обласних центрів, 23 міст, голови 32 селищ і 39 сіл. У Верховній Раді партія представлена групою із 22 народних депутатів, обраних у мажоритарних округах.