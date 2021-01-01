Розповіли, скільки волинян отримали щеплення від Covid-19 у центрі вакцинації. ВІДЕО





Про це розповів Суспільному начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.



Для центру щеплення на два дні виділили 700 доз вакцини.



"Було кілька мешканців, які зациклювалися на тому, яка вакцина, тому лікарі пояснювали", – розповідає Володимир Лотвін.



З його слів, медикам довелося відмовити у вакцинації кільком неповнолітнім, яких привели на щеплення батьки, адже наразі в Україні вакцинують лише доросле населення.



Суспільне поспілкувалося з медиками та волонтерами, які працювали у центрі вакцинації в спорткомплексі на проспект Грушевського, 2б, а також з лучанами, які прийшли вакцинуватися.



Зі слів начальника міського управління охорони здоров'я, наразі в міськраді вирішують, чи працюватиме центр вакцинації 19 та 20 червня.



"Трійця і День медика припадає, але швидше за все працюватимемо за таким самим графіком", – каже Володимир Лотвін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За два дні роботи, 12 та 13 червня, в центрі вакцинації щепили від коронавірусної інфекції 357 жителів Луцької громади.Про це розповів Суспільному начальник міського управління охорони здоров’яДля центру щеплення на два дні виділили 700 доз вакцини."Було кілька мешканців, які зациклювалися на тому, яка вакцина, тому лікарі пояснювали", – розповідає Володимир Лотвін.З його слів, медикам довелося відмовити у вакцинації кільком неповнолітнім, яких привели на щеплення батьки, адже наразі в Україні вакцинують лише доросле населення.Суспільне поспілкувалося з медиками та волонтерами, які працювали у центрі вакцинації в спорткомплексі на проспект Грушевського, 2б, а також з лучанами, які прийшли вакцинуватися.Зі слів начальника міського управління охорони здоров'я, наразі в міськраді вирішують, чи працюватиме центр вакцинації 19 та 20 червня."Трійця і День медика припадає, але швидше за все працюватимемо за таким самим графіком", – каже Володимир Лотвін.

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