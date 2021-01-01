«Амстердам», який росте вражаючими темпами. ВІДЕОЗВІТ ЗА ЧЕРВЕНЬ*
Сьогодні, 08:00
Завдяки новій технології монолітно-каркасного будівництва, перші під’їзди ЖК «Амстердам» (с. Струмівка) зводять дуже швидкими темпами.
Наразі у 3 під’їзді уже почали зводити пілони для майбутніх стін другого поверху. У 2 під’їзді заливають плиту перекриття над першим поверхом і мурують стіни керамічними блоками. А в 1 під’їзді - залили плиту перекриття підвалу і почали в'язати арматуру та виставляти опалубку на пілони першого поверху.
Зверніть увагу, що в ЖК “Амстердам” протягом червня діє акція на два варіанти квартир із 2 спальнями. За умови повної оплати, вартість акційної квартири буде становити 18 000 грн/м2. Також є можливість відтермінування до грудня 2022 року.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Наразі у 3 під’їзді уже почали зводити пілони для майбутніх стін другого поверху. У 2 під’їзді заливають плиту перекриття над першим поверхом і мурують стіни керамічними блоками. А в 1 під’їзді - залили плиту перекриття підвалу і почали в'язати арматуру та виставляти опалубку на пілони першого поверху.
Зверніть увагу, що в ЖК “Амстердам” протягом червня діє акція на два варіанти квартир із 2 спальнями. За умови повної оплати, вартість акційної квартири буде становити 18 000 грн/м2. Також є можливість відтермінування до грудня 2022 року.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 74 66
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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