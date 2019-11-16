Волинський хірург розповів, чи допомагає видалення частини шлунку для схуднення
Сьогодні, 16:50
Одним зі способів схуднення є видалення частини шлунку, при якому забирають ту його ділянку, яка виробляє гормон грилін, що відповідає за апетит.
Про особливості такого оперативного втручання розповів медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.
«Методик є багато, але найпоширеніша – це методика вертикальної резекції шлунку. Частину шлунку вертикально ми забираємо і видаляємо. Є такі спеціальні налаштовані інструменти, які відразу шиють і перетинають. Ця операція не триває досить довго – десь до години», – каже лікар.
За його словами, оперативне втручання спрямоване на ліквідацію тієї частини шлунку, яка виділяє гормон грилін, що відповідає за апетит.
«Таких клітин найбільше у дні шлунку і ми максимально його повинні забрати. Тому ефект буде на обличчя, разючий. У післяопераційному періоді такі хворі худнуть повільно, орієнтовно 8 місяців, і скидають 30% від маси», – стверджує хірург.
Однак, за його словами, на такі операції наважуються люди, коли їхня вага сягає 140-200 кілограмів.
«Але тут потрібні консультації ендокринолога, гастроентеролога, дієтолога, щоб використати всі можливі і неможливі варіанти, які можуть привести до схуднення. Аж потім ми вирішуємо питання хірургічним шляхом», – розповідає лікар.
Він додав, що клітини, які виробляють гормон грилін, є також у 12-палій кишці, щитовидній залозі, кишечнику. Тож цей гормон і далі вироблятиметься в організмі, однак без надлишку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про особливості такого оперативного втручання розповів медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.
«Методик є багато, але найпоширеніша – це методика вертикальної резекції шлунку. Частину шлунку вертикально ми забираємо і видаляємо. Є такі спеціальні налаштовані інструменти, які відразу шиють і перетинають. Ця операція не триває досить довго – десь до години», – каже лікар.
За його словами, оперативне втручання спрямоване на ліквідацію тієї частини шлунку, яка виділяє гормон грилін, що відповідає за апетит.
«Таких клітин найбільше у дні шлунку і ми максимально його повинні забрати. Тому ефект буде на обличчя, разючий. У післяопераційному періоді такі хворі худнуть повільно, орієнтовно 8 місяців, і скидають 30% від маси», – стверджує хірург.
Однак, за його словами, на такі операції наважуються люди, коли їхня вага сягає 140-200 кілограмів.
«Але тут потрібні консультації ендокринолога, гастроентеролога, дієтолога, щоб використати всі можливі і неможливі варіанти, які можуть привести до схуднення. Аж потім ми вирішуємо питання хірургічним шляхом», – розповідає лікар.
Він додав, що клітини, які виробляють гормон грилін, є також у 12-палій кишці, щитовидній залозі, кишечнику. Тож цей гормон і далі вироблятиметься в організмі, однак без надлишку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський хірург розповів, чи допомагає видалення частини шлунку для схуднення
Сьогодні, 16:50
За махінації судитимуть інженера та підрядника, які займалися ремонтом доріг на території Підгайцівської громади
Сьогодні, 16:20