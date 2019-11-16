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Волинський хірург розповів, чи допомагає видалення частини шлунку для схуднення

Волинський хірург розповів, чи допомагає видалення частини шлунку для схуднення
Одним зі способів схуднення є видалення частини шлунку, при якому забирають ту його ділянку, яка виробляє гормон грилін, що відповідає за апетит.

Про особливості такого оперативного втручання розповів медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.

«Методик є багато, але найпоширеніша – це методика вертикальної резекції шлунку. Частину шлунку вертикально ми забираємо і видаляємо. Є такі спеціальні налаштовані інструменти, які відразу шиють і перетинають. Ця операція не триває досить довго – десь до години», – каже лікар.

За його словами, оперативне втручання спрямоване на ліквідацію тієї частини шлунку, яка виділяє гормон грилін, що відповідає за апетит.

«Таких клітин найбільше у дні шлунку і ми максимально його повинні забрати. Тому ефект буде на обличчя, разючий. У післяопераційному періоді такі хворі худнуть повільно, орієнтовно 8 місяців, і скидають 30% від маси», – стверджує хірург.

Однак, за його словами, на такі операції наважуються люди, коли їхня вага сягає 140-200 кілограмів.

«Але тут потрібні консультації ендокринолога, гастроентеролога, дієтолога, щоб використати всі можливі і неможливі варіанти, які можуть привести до схуднення. Аж потім ми вирішуємо питання хірургічним шляхом», – розповідає лікар.

Він додав, що клітини, які виробляють гормон грилін, є також у 12-палій кишці, щитовидній залозі, кишечнику. Тож цей гормон і далі вироблятиметься в організмі, однак без надлишку.

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Теги: схуднення, хірург, видалення, шлунок, операція
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