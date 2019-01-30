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Стартувала вакцинація волинських держслужбовців. ВІДЕО

Стартувала вакцинація волинських держслужбовців. ВІДЕО
На Волині почали вакцинувати держслужбовців. 15 вакцинацію проводили у приміщенні обласної ради, де щеплення отримало 78 людей.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на головну спеціалістку обласного управління охорони здоров’я Людмилу Рожко.

Для двох етапів вакцинації держслужбовців на Волинь надійшло 5 850 доз американсько-німецької вакцини Pfizer.

На вакцинацію держслужбовиці заходили групами по 6 осіб. Один флакон препарату Pfizer розрахований на таку кількість ін’єкцій. Перед уколом охочі вакцинуватися підписували згоду, після чого їх оглядали медики.

Сімейна лікарка Людмила Чертюк каже: ця вакцина потребує наднизьких температур зберігання, тому щеплення відкритим флаконом роблять якнайшвидше.

"Допустимі реакції на всі види вакцин – це незначний біль в місці ін’єкцій, припухлість, підвищення температури до 37.4 градусів", – говорить сімейна лікарка.

Першу дозу вакцини від COVID-19 цього дня отримала держслужбовиця Олена Потапенко. Зі слів жінки, записалася на щеплення відразу, коли дізналася про таку можливість. Говорить: хворіла більше восьми місяців тому, тож в отриманні щеплення вбачає необхідність.



Другу дозу вакцини Pfizer вводять через 21 день після першого щеплення. Для кожного вакцинованого препарат зарезервують.

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Теги: Волинь, Луцьк, вакцинація, ОДА
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