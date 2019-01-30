Стартувала вакцинація волинських держслужбовців. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
На Волині почали вакцинувати держслужбовців. 15 вакцинацію проводили у приміщенні обласної ради, де щеплення отримало 78 людей.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на головну спеціалістку обласного управління охорони здоров’я Людмилу Рожко.
Для двох етапів вакцинації держслужбовців на Волинь надійшло 5 850 доз американсько-німецької вакцини Pfizer.
На вакцинацію держслужбовиці заходили групами по 6 осіб. Один флакон препарату Pfizer розрахований на таку кількість ін’єкцій. Перед уколом охочі вакцинуватися підписували згоду, після чого їх оглядали медики.
Сімейна лікарка Людмила Чертюк каже: ця вакцина потребує наднизьких температур зберігання, тому щеплення відкритим флаконом роблять якнайшвидше.
"Допустимі реакції на всі види вакцин – це незначний біль в місці ін’єкцій, припухлість, підвищення температури до 37.4 градусів", – говорить сімейна лікарка.
Першу дозу вакцини від COVID-19 цього дня отримала держслужбовиця Олена Потапенко. Зі слів жінки, записалася на щеплення відразу, коли дізналася про таку можливість. Говорить: хворіла більше восьми місяців тому, тож в отриманні щеплення вбачає необхідність.
Другу дозу вакцини Pfizer вводять через 21 день після першого щеплення. Для кожного вакцинованого препарат зарезервують.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на головну спеціалістку обласного управління охорони здоров’я Людмилу Рожко.
Для двох етапів вакцинації держслужбовців на Волинь надійшло 5 850 доз американсько-німецької вакцини Pfizer.
На вакцинацію держслужбовиці заходили групами по 6 осіб. Один флакон препарату Pfizer розрахований на таку кількість ін’єкцій. Перед уколом охочі вакцинуватися підписували згоду, після чого їх оглядали медики.
Сімейна лікарка Людмила Чертюк каже: ця вакцина потребує наднизьких температур зберігання, тому щеплення відкритим флаконом роблять якнайшвидше.
"Допустимі реакції на всі види вакцин – це незначний біль в місці ін’єкцій, припухлість, підвищення температури до 37.4 градусів", – говорить сімейна лікарка.
Першу дозу вакцини від COVID-19 цього дня отримала держслужбовиця Олена Потапенко. Зі слів жінки, записалася на щеплення відразу, коли дізналася про таку можливість. Говорить: хворіла більше восьми місяців тому, тож в отриманні щеплення вбачає необхідність.
Другу дозу вакцини Pfizer вводять через 21 день після першого щеплення. Для кожного вакцинованого препарат зарезервують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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