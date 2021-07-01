У Луцьку влітку працюватимуть 5 дитсадків. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:25
У Луцьку затвердили перелік закладів дошкільної освіти, що працюватимуть в літній період.
Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.
Так, опрацювавши запити батьків, визначили, що повинні функціонувати п’ять закладів дошкільної освіти у різних мікрорайонах міста: ЗДО № 5 (вул. Даргомижського, 5а), ЗДО № 9 (пр. Молоді, 2а), ЗДО № 16 (вул. Генерала Шухевича, 4а), ЗДО № 23 (вул. Грабовського, 13а), ЗДО № 33 (вул. Ветеранів, 2).
Для належної підготовки до нового навчального року та забезпечення права педагогів на відпустку призупинять роботу (функціонування) закладів дошкільної освіти:
– №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 та дошкільного підрозділу ЗЗСО № 34 з 01.07.2021 до 31.07.2021;
– №№ 28, 43, 44, 45, 46 та дошкільного підрозділу ЗЗСО № 14 з 01.07.2021 до 13.08.2021;
– №№ 47, 48 та дошкільних підрозділів ЗЗСО №№ 35, 38 з 01.07.2021 до 31.08.2021;
– №№ 5, 9, 16, 23, 33 з 01.08.2021 до 13.08.2021.
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Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.
Так, опрацювавши запити батьків, визначили, що повинні функціонувати п’ять закладів дошкільної освіти у різних мікрорайонах міста: ЗДО № 5 (вул. Даргомижського, 5а), ЗДО № 9 (пр. Молоді, 2а), ЗДО № 16 (вул. Генерала Шухевича, 4а), ЗДО № 23 (вул. Грабовського, 13а), ЗДО № 33 (вул. Ветеранів, 2).
Для належної підготовки до нового навчального року та забезпечення права педагогів на відпустку призупинять роботу (функціонування) закладів дошкільної освіти:
– №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 та дошкільного підрозділу ЗЗСО № 34 з 01.07.2021 до 31.07.2021;
– №№ 28, 43, 44, 45, 46 та дошкільного підрозділу ЗЗСО № 14 з 01.07.2021 до 13.08.2021;
– №№ 47, 48 та дошкільних підрозділів ЗЗСО №№ 35, 38 з 01.07.2021 до 31.08.2021;
– №№ 5, 9, 16, 23, 33 з 01.08.2021 до 13.08.2021.
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