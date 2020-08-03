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Як будують «Парковий квартал» в Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*

Як будують «Парковий квартал» в Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Новий будинок житлового комплексу "Парковий квартал" у Ковелі уже повністю змурований, наразі тривають внутрішні та оздоблювальні роботи.

Зокрема, зараз фарбують фасад 1 і 2 під'їздів. Тут уже завершили електромонтажні роботи, поштукатурили стіни в усіх квартирах і приступили до сантехнічних робіт: почали прокладати труби водовідведення і водопостачання, а також - теплу підлогу, - йдеться на сайті забудовника.

У 3 і 4 під'їздах завершили облаштування покрівлі, тривають електромонтажні роботи і також готуються до прокладання сантехніки.


Зверніть увагу! Наразі в “Парковому кварталі” залишилося кілька пропозицій для продажу:

1) Остання 1-кімнатна квартира площею 43,77 м2.
Як будують «Парковий квартал» в Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*


2) Комерційні приміщення, які розташовані на першому поверсі і мають площу 112,71 та 123,66 м2. У кожному є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.

Які переваги офісів та магазинів на перших поверхах житлових комплексів? У першу чергу:

- збільшення кількості потенційних клієнтів завдяки мешканцям ЖК та їхнім гостям;
- зручна транспортна розв'язка (до житлових масивів зазвичай легший доїзд, ніж в "ділові" райони);
- комунальні проблеми вирішуються швидко (у сучасних ЖК є ОСББ, які стежать за цим);
- доглянута територія поруч;
- додаткова цілодобова "охорона" у вигляді сусідів-мешканців.
Як будують «Парковий квартал» в Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*


Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор


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Теги: Парковий квартал, Ковель, житло, ціни, Інвестор
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