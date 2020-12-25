На Луганщині бойовики поранили українського бійця
Сьогодні, 00:15
На Луганщині сьогодні український військовий отримав кульове поранення.
Про це інформує ОТУ “Північ”, пише УНН.
Сьогодні, 17 червня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, близько 18.30, внаслідок прицільного обстрілу російсько-терористичними збройними формуваннями позицій наших підрозділів, поблизу населеного пункту Новотошкінське, військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.
“Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця — середньої тяжкості. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України”, — інформують в ОТУ.
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Про це інформує ОТУ “Північ”, пише УНН.
Сьогодні, 17 червня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, близько 18.30, внаслідок прицільного обстрілу російсько-терористичними збройними формуваннями позицій наших підрозділів, поблизу населеного пункту Новотошкінське, військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення.
“Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан військовослужбовця — середньої тяжкості. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України”, — інформують в ОТУ.
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