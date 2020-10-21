вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Світломузичний фонтан на Театральному майдані Луцька тепер працюватиме частіше. ГРАФІК

Світломузичний фонтан на Театральному майдані Луцька тепер працюватиме частіше. ГРАФІК
Світломузичний фонтан на Театральному майдані тепер працюватиме не лише у вихідні.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Водограй працюватиме за таким графіком:

Середа, четвер, п’ятниця – із 12:00 до 22:00 з перервою від 16:00 до 16:45;

У вихідні та святкові дні – із 11:00 до 23:00 з перервою із 16:00 до 16:45;

Понеділок-вівторок – дні профілактичних робіт.

Раз на два тижні поруч із фонтаном проходитимуть виступи луцьких гуртів і танцювальних колективів, інтерактивні шоу, майстер-класи та інші масові заходи, про які ви можете дізнатися з анонсів Луцької міської ради.

З нагоди великих державних свят та інших визначальних дат готуються окремі святкові програми роботи фонтану (згідно анонсу).

Якщо святкові дні або ж інтерактивні шоу випадають у час проведення профілактичних робіт, то такі роботи здійснюються завчасно.

За несприятливих погодних умов робота фонтану може припинятися.

Інші фонтани Луцька, зокрема фонтан «Промінь», фонтан у сквері Алмазова біля гімназії №4, фонтан «Каскад» на вулиці Лесі Українки працюватимуть із 11:00 до 19:00 у вихідні та святкові дні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фонтан, Театральний майдан, Луцьк, графік роботи, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 18 червня
Сьогодні, 09:42
Світломузичний фонтан на Театральному майдані Луцька тепер працюватиме частіше. ГРАФІК
Сьогодні, 09:40
На Дніпропетровщині та Херсонщині негода наробила лиха. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
«Не проспи своє літо»: студентам на Волині допоможуть підшукати роботу
Сьогодні, 09:30
У Камінь-Каширському районі авто в’їхало у зупинку, постраждав неповнолітній
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
У Луцьку поки не знають, скільки коштуватиме утримання фонтану на Театральному майдані У Луцьку поки не знають, скільки коштуватиме утримання фонтану на Театральному майдані
24 березень, 11:49
У Луцьку влаштували перший повноцінний запуск головного фонтану міста. ФОТО У Луцьку влаштували перший повноцінний запуск головного фонтану міста. ФОТО
21 жовтень, 2020, 10:15
Розповіли, чому фонтан на Театральному майдані не відкрили на День Луцька Розповіли, чому фонтан на Театральному майдані не відкрили на День Луцька
14 вересень, 2020, 15:20
На Театральному майдані Луцька зносять бетонне «корито» На Театральному майдані Луцька зносять бетонне «корито»
27 травень, 2020, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
17 червень, 01:16
 1
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки станом на 18 червня
Сьогодні, 09:42
 0
Світломузичний фонтан на Театральному майдані Луцька тепер працюватиме частіше. ГРАФІК
Сьогодні, 09:40
 0
На Дніпропетровщині та Херсонщині негода наробила лиха. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
 0
«Не проспи своє літо»: студентам на Волині допоможуть підшукати роботу
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8