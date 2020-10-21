Світломузичний фонтан на Театральному майдані Луцька тепер працюватиме частіше. ГРАФІК
Сьогодні, 09:40
Світломузичний фонтан на Театральному майдані тепер працюватиме не лише у вихідні.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Водограй працюватиме за таким графіком:
Середа, четвер, п’ятниця – із 12:00 до 22:00 з перервою від 16:00 до 16:45;
У вихідні та святкові дні – із 11:00 до 23:00 з перервою із 16:00 до 16:45;
Понеділок-вівторок – дні профілактичних робіт.
Раз на два тижні поруч із фонтаном проходитимуть виступи луцьких гуртів і танцювальних колективів, інтерактивні шоу, майстер-класи та інші масові заходи, про які ви можете дізнатися з анонсів Луцької міської ради.
З нагоди великих державних свят та інших визначальних дат готуються окремі святкові програми роботи фонтану (згідно анонсу).
Якщо святкові дні або ж інтерактивні шоу випадають у час проведення профілактичних робіт, то такі роботи здійснюються завчасно.
За несприятливих погодних умов робота фонтану може припинятися.
Інші фонтани Луцька, зокрема фонтан «Промінь», фонтан у сквері Алмазова біля гімназії №4, фонтан «Каскад» на вулиці Лесі Українки працюватимуть із 11:00 до 19:00 у вихідні та святкові дні.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Водограй працюватиме за таким графіком:
Середа, четвер, п’ятниця – із 12:00 до 22:00 з перервою від 16:00 до 16:45;
У вихідні та святкові дні – із 11:00 до 23:00 з перервою із 16:00 до 16:45;
Понеділок-вівторок – дні профілактичних робіт.
Раз на два тижні поруч із фонтаном проходитимуть виступи луцьких гуртів і танцювальних колективів, інтерактивні шоу, майстер-класи та інші масові заходи, про які ви можете дізнатися з анонсів Луцької міської ради.
З нагоди великих державних свят та інших визначальних дат готуються окремі святкові програми роботи фонтану (згідно анонсу).
Якщо святкові дні або ж інтерактивні шоу випадають у час проведення профілактичних робіт, то такі роботи здійснюються завчасно.
За несприятливих погодних умов робота фонтану може припинятися.
Інші фонтани Луцька, зокрема фонтан «Промінь», фонтан у сквері Алмазова біля гімназії №4, фонтан «Каскад» на вулиці Лесі Українки працюватимуть із 11:00 до 19:00 у вихідні та святкові дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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