Хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, перебуває в лікарні у критичному стані





Про це Ігор Дородних.



"Критична ситуація. На жаль", – зазначив медик.



Зі слів Ігоря Дородних, стан здоров'я хлопчика за період, доки він перебуває в медичному закладі, не покращувався, а "змінювався в гіршу сторону".



Іншу дитину, 5-річного хлопчика, спершу медики перевели в нейрохірургію, а минулого тижня виписали з лікарні, додав Ігор Дородних.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан здоров'я 9-річного хлопчика, якого з братом та батьком 6 червня збив 29-річний водій на вулиці Ковельській у Луцькку, - стабільно важкий. З минулого тижня основні життєві показники не змінилися – дитина досі перебуває в комі у лікарні.Про це Суспільному розповів заступник генерального директора КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" з хірургічної роботи"Критична ситуація. На жаль", – зазначив медик.Зі слів Ігоря Дородних, стан здоров'я хлопчика за період, доки він перебуває в медичному закладі, не покращувався, а "змінювався в гіршу сторону".Іншу дитину, 5-річного хлопчика, спершу медики перевели в нейрохірургію, а минулого тижня виписали з лікарні, додав Ігор Дородних.Нагадаємо, ДТП трапилася 6 червня на пішохідному переході на вулиці Ковельській . Батько переходив дорогу із дітьми, коли їх на швидкості збив 29-річний водій легковика. 8 червня суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура наполягала на триманні під вартою. Адвокат підозрюваного коментувати ситуацію Суспільному відмовився.

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