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Хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, перебуває в лікарні у критичному стані

Хлопчик, якого разом із братом та батьком збило авто у Луцьку, перебуває в лікарні у критичному стані
Стан здоров'я 9-річного хлопчика, якого з братом та батьком 6 червня збив 29-річний водій на вулиці Ковельській у Луцькку, - стабільно важкий. З минулого тижня основні життєві показники не змінилися – дитина досі перебуває в комі у лікарні.

Про це Суспільному розповів заступник генерального директора КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" з хірургічної роботи Ігор Дородних.

"Критична ситуація. На жаль", – зазначив медик.

Зі слів Ігоря Дородних, стан здоров'я хлопчика за період, доки він перебуває в медичному закладі, не покращувався, а "змінювався в гіршу сторону".

Іншу дитину, 5-річного хлопчика, спершу медики перевели в нейрохірургію, а минулого тижня виписали з лікарні, додав Ігор Дородних.

Нагадаємо, ДТП трапилася 6 червня на пішохідному переході на вулиці Ковельській. Батько переходив дорогу із дітьми, коли їх на швидкості збив 29-річний водій легковика. 8 червня суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура наполягала на триманні під вартою. Адвокат підозрюваного коментувати ситуацію Суспільному відмовився.

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Теги: дитина, Луцьк, Ковельська, стан, кома, лікарня
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