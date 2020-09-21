Калькулятор життя: створили сервіс, який вираховує, скільки людині залишилося жити

Центр громадського здоров'я МОЗ повідомив про створення онлайн-інструменту, за допомогою якого кожен українець може вирахувати тривалість свого життя. Він отримав назву "Калькулятор життя" і доступний для всіх абсолютно безкоштовно.Про це повідомляють на сайті Центру громадського здоров'я.Аби вирахувати очікувану тривалість життя, треба перейти за. Всього за три хвилини ви дізнаєтеся, скільки років ви зможете прожити.Для цього треба пройти коротке опитування, в якому враховані такі критерії:харчові звички;місце проживання;фізична активність;ставлення до здоров’я;доступ до медичних послуг.Під час опитування треба чесно відповісти на питання, що стосуються шкідливих звичок (куріння, алкоголь) та наявності захворювань.Серед інших критеріїв - вік, стать та місце вашого проживання.Які фактори скорочують тривалість життяТак, доведено, що куріння, надмірне вживання алкоголю, інші шкідливі звички викликають до 60% передчасних смертей та зменшують довголіття.При цьому кожна людина впливає на власну очікувану тривалість життя. Обираючи дієту, погану чи хорошу звичку, фізичну активність, ми створюємо умови для прожиття додаткових років або навпаки - віднімаємо кілька.Зазначимо, що над створенням "Калькулятора життя" працювали досвідчені лікарі, фахівці з медичної кібернетики, що представляють Центр громадського здоров’я України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Структура проєкту створена на базі Big Life, яку розробили фахівці з Оттави (Канада).