У Володимирі двоє молодиків вкрали з парку тую. ФОТО





Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.



"20 червня близько 15:30 очевидці помітили двох молодиків які у парку «Слов’янському» поблизу джерела поцупили тую", - йдеться у повідомленні.



Користувачів просять впізнати злодіїв та повідомити адміністратора групи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському двоє невідомих вкрали з місцевого парку тую.Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці."20 червня близько 15:30 очевидці помітили двох молодиків які у парку «Слов’янському» поблизу джерела поцупили тую", - йдеться у повідомленні.Користувачів просять впізнати злодіїв та повідомити адміністратора групи.

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