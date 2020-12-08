У Володимирі двоє молодиків вкрали з парку тую. ФОТО
Сьогодні, 07:31
У Володимирі-Волинському двоє невідомих вкрали з місцевого парку тую.
Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.
"20 червня близько 15:30 очевидці помітили двох молодиків які у парку «Слов’янському» поблизу джерела поцупили тую", - йдеться у повідомленні.
Користувачів просять впізнати злодіїв та повідомити адміністратора групи.
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Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.
"20 червня близько 15:30 очевидці помітили двох молодиків які у парку «Слов’янському» поблизу джерела поцупили тую", - йдеться у повідомленні.
Користувачів просять впізнати злодіїв та повідомити адміністратора групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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