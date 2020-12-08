вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі двоє молодиків вкрали з парку тую. ФОТО

У Володимирі двоє молодиків вкрали з парку тую. ФОТО
У Володимирі-Волинському двоє невідомих вкрали з місцевого парку тую.

Про це йдеться на сторінці "Твій Володимир" у фейсбуці.

"20 червня близько 15:30 очевидці помітили двох молодиків які у парку «Слов’янському» поблизу джерела поцупили тую", - йдеться у повідомленні.

Користувачів просять впізнати злодіїв та повідомити адміністратора групи.

У Володимирі двоє молодиків вкрали з парку тую. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі двоє молодиків вкрали з парку тую. ФОТО
Сьогодні, 07:31
З 1 липня українським пенсіонерам підвищать пенсії
Сьогодні, 06:29
На Волині поліцейські зупинили колегу та склали протокол за «п'яну» їзду
Сьогодні, 05:27
Україна будуватиме військові кораблі разом із США
Сьогодні, 04:23
Іспанська фірма просить повернути фуру, яку затримали на Волині
Сьогодні, 03:18
Схожі новини
Волинянин обікрав пенсіонерку Волинянин обікрав пенсіонерку
17 червень, 20:42
Через вікно проник до будинку: на Волині спіймали зловмисника, який обікрав пенсіонерку Через вікно проник до будинку: на Волині спіймали зловмисника, який обікрав пенсіонерку
26 лютий, 10:35
У місті на Волині обікрали пивний магазин У місті на Волині обікрали пивний магазин
11 січень, 10:24
На Волині оперативно затримали злочинця, який побив чоловіка і вкрав у нього телефон На Волині оперативно затримали злочинця, який побив чоловіка і вкрав у нього телефон
08 грудень, 2020, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі двоє молодиків вкрали з парку тую. ФОТО
Сьогодні, 07:31
 0
З 1 липня українським пенсіонерам підвищать пенсії
Сьогодні, 06:29
 0
На Волині поліцейські зупинили колегу та склали протокол за «п'яну» їзду
Сьогодні, 05:27
 0
Україна будуватиме військові кораблі разом із США
Сьогодні, 04:23
 0
Іспанська фірма просить повернути фуру, яку затримали на Волині
Сьогодні, 03:18
 0
Медіа
відео
1/8