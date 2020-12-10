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На Волині у потязі, що прямував до Польщі, знайшли контрабанду. ФОТО

На Волині у потязі, що прямував до Польщі, знайшли контрабанду. ФОТО
У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» військовослужбовці Луцького прикордонного загону виявили приховані контрабандні сигарети.

Так, під час огляду вантажного потягу, що прямував до Польщі, прикордонний наряд помітив у його конструктивних особливостях сторонні вкладення, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

У бокових стійках вагону знаходилися ретельно замасковані пакунки з тютюновими виробами. Усього звідти дістали 900 пачок цигарок різних марок українського та іноземного виробництва.

Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності. Тютюнові вироби передали співробітникам митниці.

На Волині у потязі, що прямував до Польщі, знайшли контрабанду. ФОТО
На Волині у потязі, що прямував до Польщі, знайшли контрабанду. ФОТО
На Волині у потязі, що прямував до Польщі, знайшли контрабанду. ФОТО
На Волині у потязі, що прямував до Польщі, знайшли контрабанду. ФОТО



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Теги: потяг, контрабанда, сигарети
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