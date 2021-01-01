Як харчуватися у спеку: дієтологи радять
Сьогодні, 02:06
Режим харчування у спеку має бути ранково-вечірній, з акцентом на сніданок. Тобто їмо тоді, коли ще прохолодно.
Про харчування у спекотну погоду свої поради дає лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.
Оскільки під час спеки тіло нагрівається, ми більше потіємо і з потом втрачаємо білки, калій, натрій та водорозчинні вітаміни (С, групи В).
Тому вживаємо продукти, багаті калієм та натрієм (регулюють роботу серця та нервової системи, запобігають втомлюваності, слабкості, запамороченню):
• овочі у свіжому вигляді, особливо звертаємо увагу на стебла селери;
• обов'язково – зелені листові овочі щодня;
• ягоди (багаті поліфенолами, потрібні для кишечника, мозку та судин);
• картопля печена або картопляний сік (пів склянки). Можна змішати з лимонним, огірковим і т.д.
Холодні супи – ідеальне рішення у спеку
• Як денний перекус – горіхи чи огірки, або ягоди.
• Замість "комплексних обідів" – холодні супи (окрошка на квасі або кефірі, гаспачо, холодний борщ), овочевий салат з айраном.
Скільки пити? Орієнтуємося на спрагу, частоту сечовипускання та колір сечі (якщо рідко ходимо в туалет, і колір темний – п'ємо більше).
Що п'ємо?
• Воду чисту.
• Воду з нарізаним огірком, м'ятою, імбиром, лимонним соком.
• Воду з ягодами та м'ятою.
• Квас домашній.
• Мінеральну воду.
Всі інші солодкі шипучі й не шипучі промислові напої не п'ємо! Там багато цукру. Занадто багато цукру, фруктози, кукурудзяного сиропу і всього іншого, що швидко й надовго погіршує роботу імунних клітин, судин, нейромедіаторів і багато іншого.
• Не вживаємо нічого смаженого взагалі. І копченого також.
• Можемо, до речі, раз-двічі на тиждень харчуватися за схемою 8:16, тобто їсти протягом 8 годин, а 16 – не їсти, лише пити воду, слабкий чай (без цукру), огірковий сік, розведений водою.
• Вживаємо продукти, які захищають шкіру від зневоднення, пошкодження ультрафіолетом. Це всі продукти, багаті вітаміном С та каротиноїдами (всі жовті, оранжеві та червоні плоди).
Каву можна? Можна, але 1-2 чашечки й обов'язково кожну з них запиваємо склянкою води.
• Спимо в масці на очах, щоб виспатися.
• Знаходимо хороші моменти щодня і якомога частіше.
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Про харчування у спекотну погоду свої поради дає лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.
Оскільки під час спеки тіло нагрівається, ми більше потіємо і з потом втрачаємо білки, калій, натрій та водорозчинні вітаміни (С, групи В).
Тому вживаємо продукти, багаті калієм та натрієм (регулюють роботу серця та нервової системи, запобігають втомлюваності, слабкості, запамороченню):
• овочі у свіжому вигляді, особливо звертаємо увагу на стебла селери;
• обов'язково – зелені листові овочі щодня;
• ягоди (багаті поліфенолами, потрібні для кишечника, мозку та судин);
• картопля печена або картопляний сік (пів склянки). Можна змішати з лимонним, огірковим і т.д.
Холодні супи – ідеальне рішення у спеку
• Як денний перекус – горіхи чи огірки, або ягоди.
• Замість "комплексних обідів" – холодні супи (окрошка на квасі або кефірі, гаспачо, холодний борщ), овочевий салат з айраном.
Скільки пити? Орієнтуємося на спрагу, частоту сечовипускання та колір сечі (якщо рідко ходимо в туалет, і колір темний – п'ємо більше).
Що п'ємо?
• Воду чисту.
• Воду з нарізаним огірком, м'ятою, імбиром, лимонним соком.
• Воду з ягодами та м'ятою.
• Квас домашній.
• Мінеральну воду.
Всі інші солодкі шипучі й не шипучі промислові напої не п'ємо! Там багато цукру. Занадто багато цукру, фруктози, кукурудзяного сиропу і всього іншого, що швидко й надовго погіршує роботу імунних клітин, судин, нейромедіаторів і багато іншого.
• Не вживаємо нічого смаженого взагалі. І копченого також.
• Можемо, до речі, раз-двічі на тиждень харчуватися за схемою 8:16, тобто їсти протягом 8 годин, а 16 – не їсти, лише пити воду, слабкий чай (без цукру), огірковий сік, розведений водою.
• Вживаємо продукти, які захищають шкіру від зневоднення, пошкодження ультрафіолетом. Це всі продукти, багаті вітаміном С та каротиноїдами (всі жовті, оранжеві та червоні плоди).
Каву можна? Можна, але 1-2 чашечки й обов'язково кожну з них запиваємо склянкою води.
• Спимо в масці на очах, щоб виспатися.
• Знаходимо хороші моменти щодня і якомога частіше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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