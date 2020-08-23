Укргідрометцентр попереджає волинян про надзвичайну пожежну небезпеку
Сьогодні, 08:21
В Укргідрометцентрі попередили жителів низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Надзвичайний рівень небезпеки триматиметься протягом 22-25 червня.
"22-25 червня в західних, північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Через антициклон Zoe в Україну прийшла спека, найближчими днями очікується аж до 36 градусів тепла, а спадати температура повітря, за очікуваннями, почне на вихідних.
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Надзвичайний рівень небезпеки триматиметься протягом 22-25 червня.
"22-25 червня в західних, північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Через антициклон Zoe в Україну прийшла спека, найближчими днями очікується аж до 36 градусів тепла, а спадати температура повітря, за очікуваннями, почне на вихідних.
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