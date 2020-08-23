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Укргідрометцентр попереджає волинян про надзвичайну пожежну небезпеку

Укргідрометцентр попереджає волинян про надзвичайну пожежну небезпеку
В Укргідрометцентрі попередили жителів низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Надзвичайний рівень небезпеки триматиметься протягом 22-25 червня.

"22-25 червня в західних, північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Через антициклон Zoe в Україну прийшла спека, найближчими днями очікується аж до 36 градусів тепла, а спадати температура повітря, за очікуваннями, почне на вихідних.

Укргідрометцентр попереджає волинян про надзвичайну пожежну небезпеку



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Теги: пожежна небезпека
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