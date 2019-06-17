Зливи, потопи і спека: фахівці пояснили причини аномальної погоди в Україні та сказали, чого чекати





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Спеку змінять дощі



24 і 25 червня стануть найспекотнішими днями місяця - буде +35 градусів, а подекуди навіть вище. Потім стовпчики термометрів трохи опустяться і прийдуть опади, говорить провідний синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило.



За його словами, останнім часом велика частина території України перебувала під впливом циклонів і полів зниженого тиску, тому нас переслідували зливи і грози. Звичайно, найбільше це стосувалося південних і східних областей, де випало відразу кілька місячних норм опадів.



Найменше такі неприємності зачепили північ і захід України, де місцями і зовсім випала лише половина норми дощів. А ось схід і південь були найближче до центру циклонів, тому там затоплювало цілі міста.



Битва циклонів і антициклонів



Старша наукова співробітниця, завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух пояснює: причиною таких аномальних явищ стало те, що над територією України тривалий час панували циклони.



"Це нетипово для циклону. Зазвичай протягом доби він може переміститися через усю територію країни. А тут він затримався на кілька днів", – говорить вчена.



Циклон було заблоковано іншим природним явищем – антициклоном, який утворився на півночі та північному сході й заважав зрушити на схід.



У той же час із Туреччини та Азії приходили досить жаркі повітряні маси, вони зустрічалися в районі Чорного моря, де було багато вологості. Циклон був малорухомий, зберігався над цією територією більше доби і в підсумку чорноморське узбережжя – Одеса, Ялта, Керч – сильно постраждали від інтенсивних опадів. Якби ці повітряні маси могли пересуватися, то дощів було б набагато менше", – говорить Балабух.



До того ж антициклон посилився, а це призводить до сильних вітрів. У міру просування антициклону Україну чекають гради і шквали.



Балабух зазначає, що процес блокування повітряних мас – одна з ознак зміни клімату. І в цьому році він проявився як ніколи.



"Все залежить від того, в яку частину процесу потрапляє той чи інший регіон. Якщо ми опинимося в заблокованій частині повітряних мас, то нас чекають сильні дощі та багато опадів. Якщо ми опинимося в зоні дії антициклону (високий тиск) тоді буде жарко, температура підніметься вище за +30, нас чекають посуха і пожежі", – говорить Балабух.



Вчена зазначає, що 2021 рік менш аномальний порівняно з попереднім роком, коли Україна потерпала від посухи. Цього року південні й південно-східні області заливає дощами. Ці явища характерні не тільки для нашої країни, але й для Європи та всієї північної півкулі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україну цього літа погода випробовує зливами, потопами й аномально високою температурою. Синоптики кажуть, що після виснажливої спеки країну скоро знову охоплять дощі. І хоча нинішній рік менш екстремальний, ніж попередній, особливих поліпшень чекати не варто.Про це пише Обозреватель 24 і 25 червня стануть найспекотнішими днями місяця - буде +35 градусів, а подекуди навіть вище. Потім стовпчики термометрів трохи опустяться і прийдуть опади, говорить провідний синоптик УкргідрометцентруЗа його словами, останнім часом велика частина території України перебувала під впливом циклонів і полів зниженого тиску, тому нас переслідували зливи і грози. Звичайно, найбільше це стосувалося південних і східних областей, де випало відразу кілька місячних норм опадів.Найменше такі неприємності зачепили північ і захід України, де місцями і зовсім випала лише половина норми дощів. А ось схід і південь були найближче до центру циклонів, тому там затоплювало цілі міста.Старша наукова співробітниця, завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН Українипояснює: причиною таких аномальних явищ стало те, що над територією України тривалий час панували циклони."Це нетипово для циклону. Зазвичай протягом доби він може переміститися через усю територію країни. А тут він затримався на кілька днів", – говорить вчена.Циклон було заблоковано іншим природним явищем – антициклоном, який утворився на півночі та північному сході й заважав зрушити на схід.У той же час із Туреччини та Азії приходили досить жаркі повітряні маси, вони зустрічалися в районі Чорного моря, де було багато вологості. Циклон був малорухомий, зберігався над цією територією більше доби і в підсумку чорноморське узбережжя – Одеса, Ялта, Керч – сильно постраждали від інтенсивних опадів. Якби ці повітряні маси могли пересуватися, то дощів було б набагато менше", – говорить Балабух.До того ж антициклон посилився, а це призводить до сильних вітрів. У міру просування антициклону Україну чекають гради і шквали.Балабух зазначає, що процес блокування повітряних мас – одна з ознак зміни клімату. І в цьому році він проявився як ніколи."Все залежить від того, в яку частину процесу потрапляє той чи інший регіон. Якщо ми опинимося в заблокованій частині повітряних мас, то нас чекають сильні дощі та багато опадів. Якщо ми опинимося в зоні дії антициклону (високий тиск) тоді буде жарко, температура підніметься вище за +30, нас чекають посуха і пожежі", – говорить Балабух.Вчена зазначає, що 2021 рік менш аномальний порівняно з попереднім роком, коли Україна потерпала від посухи. Цього року південні й південно-східні області заливає дощами. Ці явища характерні не тільки для нашої країни, але й для Європи та всієї північної півкулі.

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