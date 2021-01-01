18 волинян – у реанімації через коронавірус
Сьогодні, 12:16
Попри невисокі добові показники захворюваності на коронавірусну інфекцію, чимало волинян перебувають у важкому стані через хворобу.
Про це йшлося у четвер, 24 червня, під час пресконференції «Профіль громадського здоров’я як інструмент для підвищення рівня здоров’я населення Волині».
Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук зазначила, що на сьогодні в області на коронавірус перехворіли понад 62 тисячі жителів. Наразі на стаціонарному лікуванні знаходяться 109 пацієнтів, із них 5 – на апаратах штучної вентиляції легень, 18 – у реанімації.
«Ці показники надто високі, адже зі 109 пацієнтів велика кількість знаходиться на ШВЛ. Хочу застерегти всіх, аби визначилися з вакцинальною кампанією», - відзначила Тимощук.
Фото - ілюстративне
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Про це йшлося у четвер, 24 червня, під час пресконференції «Профіль громадського здоров’я як інструмент для підвищення рівня здоров’я населення Волині».
Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук зазначила, що на сьогодні в області на коронавірус перехворіли понад 62 тисячі жителів. Наразі на стаціонарному лікуванні знаходяться 109 пацієнтів, із них 5 – на апаратах штучної вентиляції легень, 18 – у реанімації.
«Ці показники надто високі, адже зі 109 пацієнтів велика кількість знаходиться на ШВЛ. Хочу застерегти всіх, аби визначилися з вакцинальною кампанією», - відзначила Тимощук.
Фото - ілюстративне
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