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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

18 волинян – у реанімації через коронавірус

18 волинян – у реанімації через коронавірус
Попри невисокі добові показники захворюваності на коронавірусну інфекцію, чимало волинян перебувають у важкому стані через хворобу.

Про це йшлося у четвер, 24 червня, під час пресконференції «Профіль громадського здоров’я як інструмент для підвищення рівня здоров’я населення Волині».

Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук зазначила, що на сьогодні в області на коронавірус перехворіли понад 62 тисячі жителів. Наразі на стаціонарному лікуванні знаходяться 109 пацієнтів, із них 5 – на апаратах штучної вентиляції легень, 18 – у реанімації.

«Ці показники надто високі, адже зі 109 пацієнтів велика кількість знаходиться на ШВЛ. Хочу застерегти всіх, аби визначилися з вакцинальною кампанією», - відзначила Тимощук.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, коронавірус, реанімація, ситуація
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