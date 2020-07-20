16 волинян цьогоріч склали ЗНО на 200 балів: у яких школах – найбільше відмінників





Про це розповіла Алла Корнейко.



За її словами, у порівнянні з минулим роком, 200-бальних результатів значно більше. Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:



Англійська мова – 5 результатів;

Математика – 3 результати;

Біологія – 3 результати;

Історія України – 2 результати;

Українська мова – 2 результати;

Хімія – 1 результат;

Фізика – 1 результат.



Крім того, випускниця Волинського наукового ліцею-інтернату склала на 200 балів одразу два тестування з математики та біології.



Найбільше відмінників у таких навчальних закладах:

- Луцька гімназія №14 (математика, українська мова та біологія);

- Волинський науковий ліцей-інтернат (фізика, математика, біологія);

- Ковельський ліцей імені Олени Пчілки (три найвищі результати з англійської мови).



ЧИТАТИ ТАКОЖ: 200 балів на ЗНО з математики: луцька випускниця поділилася секретом успіху. ВІДЕО



На відміну від попереднього року, цьогоріч максимальні бали з ЗНО набирали випускники не тільки луцьких навчальних закладів, а й закладів з невеликих населених пунктів. Йдеться, зокрема, про смт. Торчин (історія України), м. Ківерці (історія України), смт. Турійськ (англійська мова) та с. Підцир’я Камінь-Каширського району (українська мова).



Також Алла Корнейко додала, що інформація щодо 200-бальних результатів може коригуватись за підсумками розгляду апеляцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 волинських випускників написали ЗНО на максимальні 200 балів. Також одна випускниця з Волинського наукового ліцею-інтернату має два результати ЗНО з найвищим результатом.Про це розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППОЗа її словами, у порівнянні з минулим роком, 200-бальних результатів значно більше. Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:Англійська мова – 5 результатів;Математика – 3 результати;Біологія – 3 результати;Історія України – 2 результати;Українська мова – 2 результати;Хімія – 1 результат;Фізика – 1 результат.Крім того, випускниця Волинського наукового ліцею-інтернату склала на 200 балів одразу два тестування з математики та біології.Найбільше відмінників у таких навчальних закладах:- Луцька гімназія №14 (математика, українська мова та біологія);- Волинський науковий ліцей-інтернат (фізика, математика, біологія);- Ковельський ліцей імені Олени Пчілки ().На відміну від попереднього року, цьогоріч максимальні бали з ЗНО набирали випускники не тільки луцьких навчальних закладів, а й закладів з невеликих населених пунктів. Йдеться, зокрема, про смт. Торчин (історія України), м. Ківерці (історія України), смт. Турійськ (англійська мова) та с. Підцир’я Камінь-Каширського району (українська мова).Також Алла Корнейко додала, що інформація щодо 200-бальних результатів може коригуватись за підсумками розгляду апеляцій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію