16 волинян цьогоріч склали ЗНО на 200 балів: у яких школах – найбільше відмінників
Сьогодні, 22:59
16 волинських випускників написали ЗНО на максимальні 200 балів. Також одна випускниця з Волинського наукового ліцею-інтернату має два результати ЗНО з найвищим результатом.
Про це розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.
За її словами, у порівнянні з минулим роком, 200-бальних результатів значно більше. Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:
Англійська мова – 5 результатів;
Математика – 3 результати;
Біологія – 3 результати;
Історія України – 2 результати;
Українська мова – 2 результати;
Хімія – 1 результат;
Фізика – 1 результат.
Крім того, випускниця Волинського наукового ліцею-інтернату склала на 200 балів одразу два тестування з математики та біології.
Найбільше відмінників у таких навчальних закладах:
- Луцька гімназія №14 (математика, українська мова та біологія);
- Волинський науковий ліцей-інтернат (фізика, математика, біологія);
- Ковельський ліцей імені Олени Пчілки (три найвищі результати з англійської мови).
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На відміну від попереднього року, цьогоріч максимальні бали з ЗНО набирали випускники не тільки луцьких навчальних закладів, а й закладів з невеликих населених пунктів. Йдеться, зокрема, про смт. Торчин (історія України), м. Ківерці (історія України), смт. Турійськ (англійська мова) та с. Підцир’я Камінь-Каширського району (українська мова).
Також Алла Корнейко додала, що інформація щодо 200-бальних результатів може коригуватись за підсумками розгляду апеляцій.
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Про це розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.
За її словами, у порівнянні з минулим роком, 200-бальних результатів значно більше. Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:
Англійська мова – 5 результатів;
Математика – 3 результати;
Біологія – 3 результати;
Історія України – 2 результати;
Українська мова – 2 результати;
Хімія – 1 результат;
Фізика – 1 результат.
Крім того, випускниця Волинського наукового ліцею-інтернату склала на 200 балів одразу два тестування з математики та біології.
Найбільше відмінників у таких навчальних закладах:
- Луцька гімназія №14 (математика, українська мова та біологія);
- Волинський науковий ліцей-інтернат (фізика, математика, біологія);
- Ковельський ліцей імені Олени Пчілки (три найвищі результати з англійської мови).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 200 балів на ЗНО з математики: луцька випускниця поділилася секретом успіху. ВІДЕО
На відміну від попереднього року, цьогоріч максимальні бали з ЗНО набирали випускники не тільки луцьких навчальних закладів, а й закладів з невеликих населених пунктів. Йдеться, зокрема, про смт. Торчин (історія України), м. Ківерці (історія України), смт. Турійськ (англійська мова) та с. Підцир’я Камінь-Каширського району (українська мова).
Також Алла Корнейко додала, що інформація щодо 200-бальних результатів може коригуватись за підсумками розгляду апеляцій.
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