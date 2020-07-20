вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

16 волинян цьогоріч склали ЗНО на 200 балів: у яких школах – найбільше відмінників

16 волинян цьогоріч склали ЗНО на 200 балів: у яких школах – найбільше відмінників
16 волинських випускників написали ЗНО на максимальні 200 балів. Також одна випускниця з Волинського наукового ліцею-інтернату має два результати ЗНО з найвищим результатом.

Про це розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.

За її словами, у порівнянні з минулим роком, 200-бальних результатів значно більше. Максимальний бал волиняни отримали з таких предметів:

Англійська мова – 5 результатів;
Математика – 3 результати;
Біологія – 3 результати;
Історія України – 2 результати;
Українська мова – 2 результати;
Хімія – 1 результат;
Фізика – 1 результат.

Крім того, випускниця Волинського наукового ліцею-інтернату склала на 200 балів одразу два тестування з математики та біології.

Найбільше відмінників у таких навчальних закладах:
- Луцька гімназія №14 (математика, українська мова та біологія);
- Волинський науковий ліцей-інтернат (фізика, математика, біологія);
- Ковельський ліцей імені Олени Пчілки (три найвищі результати з англійської мови).

ЧИТАТИ ТАКОЖ: 200 балів на ЗНО з математики: луцька випускниця поділилася секретом успіху. ВІДЕО

На відміну від попереднього року, цьогоріч максимальні бали з ЗНО набирали випускники не тільки луцьких навчальних закладів, а й закладів з невеликих населених пунктів. Йдеться, зокрема, про смт. Торчин (історія України), м. Ківерці (історія України), смт. Турійськ (англійська мова) та с. Підцир’я Камінь-Каширського району (українська мова).

Також Алла Корнейко додала, що інформація щодо 200-бальних результатів може коригуватись за підсумками розгляду апеляцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, максимальні 200 балів, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині – пожежа у медичному центрі
Сьогодні, 23:34
16 волинян цьогоріч склали ЗНО на 200 балів: у яких школах – найбільше відмінників
Сьогодні, 22:59
Затоплені вулиці, зірвані дахи, затримані поїзди: Львів накрила потужна буря. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
Волинь отримала 18 новеньких «швидких»: куди вони поїдуть. ФОТО
Сьогодні, 21:35
На волинській водоймі чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 20:41
Схожі новини
Завершилася основна сесія ЗНО: скільки волинян записалося на тестування з географії. ВІДЕО Завершилася основна сесія ЗНО: скільки волинян записалося на тестування з географії. ВІДЕО
15 червень, 20:21
На Волині була одна з найнижчих явок на ЗНО з англійської На Волині була одна з найнижчих явок на ЗНО з англійської
25 травень, 23:01
У волинському місті на пробне ЗНО прийшли 97% школярів У волинському місті на пробне ЗНО прийшли 97% школярів
16 квітень, 05:27
На Волині 11 абітурієнтів вигнали за списування під час ЗНО На Волині 11 абітурієнтів вигнали за списування під час ЗНО
20 липень, 2020, 14:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині – пожежа у медичному центрі
Сьогодні, 23:34
 0
16 волинян цьогоріч склали ЗНО на 200 балів: у яких школах – найбільше відмінників
Сьогодні, 22:59
 0
Затоплені вулиці, зірвані дахи, затримані поїзди: Львів накрила потужна буря. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
 0
Волинь отримала 18 новеньких «швидких»: куди вони поїдуть. ФОТО
Сьогодні, 21:35
 0
На волинській водоймі чоловіки ловили рибу забороненим знаряддям
Сьогодні, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8