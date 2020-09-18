На Київщині – пожежа у медичному центрі
Сьогодні, 23:34
У Білій Церкві Київської області сьогодні ввечері, 25 червня, сталася пожежа в будівлі медичного центру.
Про це повдіомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Інформують, що 20:07 у м. Біла Церква в триповерховій будівлі медичного центру «Беладент» на покрівлі виникла пожежа на площі близько 200 м. кв.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучали 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.
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Про це повдіомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Інформують, що 20:07 у м. Біла Церква в триповерховій будівлі медичного центру «Беладент» на покрівлі виникла пожежа на площі близько 200 м. кв.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучали 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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