Скільки коштує розмитнити «євробляху». ВІДЕО
Сьогодні, 17:23
Розмитнення вживаного автомобіля з Євросоюзу обходиться значно більше, аніж обіцяна "тисяча євро".
Скільки реально коштує легалізація “євробляхи” підрахували у спільноті власників нерозмитнених авто, - пише Авто24.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розмитнення "євроблях": які країни дозволяють зняти авто з обліку дистанційно
.
Для прикладу взяли Toyota Avensis 2005, 1.8 бензин, АТ, яку придбали в Литві за 3000€.
200€ - Документи (купча та зняття)
100€ - Сертифікація
250$ - Брокер
950€ - Митні платежі (включаючи “добровільний внесок” 8500 грн.)
100€ - Постановка на облік
1600€ - приблизна вартість розмитнення цього авто “під ключ”
Отже легалізований автомобіль обійшовся власнику в 4600€ ($5500). В Україні за вживані Toyota Avensis 2005 року випуску просять від 4500 до 8000 доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Скільки реально коштує легалізація “євробляхи” підрахували у спільноті власників нерозмитнених авто, - пише Авто24.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розмитнення "євроблях": які країни дозволяють зняти авто з обліку дистанційно
.
Для прикладу взяли Toyota Avensis 2005, 1.8 бензин, АТ, яку придбали в Литві за 3000€.
200€ - Документи (купча та зняття)
100€ - Сертифікація
250$ - Брокер
950€ - Митні платежі (включаючи “добровільний внесок” 8500 грн.)
100€ - Постановка на облік
1600€ - приблизна вартість розмитнення цього авто “під ключ”
Отже легалізований автомобіль обійшовся власнику в 4600€ ($5500). В Україні за вживані Toyota Avensis 2005 року випуску просять від 4500 до 8000 доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Екснападник «Волині» підсилив клуб Першої ліги
Сьогодні, 18:04
Скільки коштує розмитнити «євробляху». ВІДЕО
Сьогодні, 17:23
В центрі Санкт-Петербурга грав гімн України. ВІДЕО
Сьогодні, 16:42
«Волинь» отримала нового головного тренера
Сьогодні, 16:01
Під час півмарафону у Львові помер 23-річний учасник
Сьогодні, 15:20