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Скільки коштує розмитнити «євробляху». ВІДЕО

Скільки коштує розмитнити «євробляху». ВІДЕО
Розмитнення вживаного автомобіля з Євросоюзу обходиться значно більше, аніж обіцяна "тисяча євро".

Скільки реально коштує легалізація “євробляхи” підрахували у спільноті власників нерозмитнених авто, - пише Авто24.

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Для прикладу взяли Toyota Avensis 2005, 1.8 бензин, АТ, яку придбали в Литві за 3000€.

200€ - Документи (купча та зняття)
100€ - Сертифікація
250$ - Брокер
950€ - Митні платежі (включаючи “добровільний внесок” 8500 грн.)
100€ - Постановка на облік
1600€ - приблизна вартість розмитнення цього авто “під ключ”

Отже легалізований автомобіль обійшовся власнику в 4600€ ($5500). В Україні за вживані Toyota Avensis 2005 року випуску просять від 4500 до 8000 доларів.


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Теги: євробляхи, Україна, розмитнення
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