Скільки коштує розмитнити «євробляху». ВІДЕО





Скільки реально коштує легалізація “євробляхи” підрахували у спільноті власників нерозмитнених авто, - пише



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Для прикладу взяли Toyota Avensis 2005, 1.8 бензин, АТ, яку придбали в Литві за 3000€.



200€ - Документи (купча та зняття)

100€ - Сертифікація

250$ - Брокер

950€ - Митні платежі (включаючи “добровільний внесок” 8500 грн.)

100€ - Постановка на облік

1600€ - приблизна вартість розмитнення цього авто “під ключ”



Отже легалізований автомобіль обійшовся власнику в 4600€ ($5500). В Україні за вживані Toyota Avensis 2005 року випуску просять від 4500 до 8000 доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розмитнення вживаного автомобіля з Євросоюзу обходиться значно більше, аніж обіцяна "тисяча євро".Скільки реально коштує легалізація “євробляхи” підрахували у спільноті власників нерозмитнених авто, - пише Авто24 Для прикладу взяли Toyota Avensis 2005, 1.8 бензин, АТ, яку придбали в Литві за 3000€.200€ - Документи (купча та зняття)100€ - Сертифікація250$ - Брокер950€ - Митні платежі (включаючи “добровільний внесок” 8500 грн.)100€ - Постановка на облік1600€ - приблизна вартість розмитнення цього авто “під ключ”Отже легалізований автомобіль обійшовся власнику в 4600€ ($5500). В Україні за вживані Toyota Avensis 2005 року випуску просять від 4500 до 8000 доларів.

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