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У Нововолинську низка вулиць на день залишаться без газу

У Нововолинську низка вулиць на день залишаться без газу
30 червня фахівці “Волиньгазу” проведуть ремонтні роботи на газопроводі середнього тиску у Нововолинську.

У зв’язку з цим з 09:00 до 17:00 години тимчасово припинять газопостачання 140 споживачам, які мешкають на вулицях Шахтарській, Гастелло, Білоруській, Любелі, Тихій, селищі Шахтарське на вулицях Нововолинській, Польовій, Шахтарській, йдеться на сайті міської ради.

Як повідомляють фахівці, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та підвищити безпеку використання газу в побуті.

"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті!", - нагадують нововолинцям у "Волиньгазі".

Відновлення газопостачання відбудеться 30 червня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Нововолинськ, газ, відключення, ремонт
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