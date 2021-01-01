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Гострий біль в зубі – лікувати або видаляти*

Гострий біль в зубі – лікувати або видаляти*
Зубний біль – один з найсильніших, який людина відчуває протягом життя. Це явище практично неминуче, адже зуби постійно піддаються агресивному впливу їжі, напоїв, бактерій, перепаду температур та інших факторів. Біль може бути пов'язаний із захворюваннями як самого зуба, так і навколишніх тканин, а також з травмами. Приходячи до стоматолога, ми до кінця не впевнені, чи зможе він зберегти зуб або наполягатиме на видаленні. Що на це впливає? Коли зуб можна лікувати, а коли видаляти? Спробуємо з'ясувати.

Причини зубного болю



Перед початком лікування стоматолог обов'язково визначає причину зубного болю, це може бути:

- карієс – руйнування твердих тканин зуба;
- пульпіт – запалення зубного нерва;
- гінгівіт і пародонтит – запалення ясен і м'яких тканин навколо зуба;
- періодонтит – ураження зв'язкового апарата зуба;
- прорізування зубів мудрості (особливо неправильно розташованих);
- травма – побутова або при жуванні;
- кіста зуба і інші новоутворення;
- синусити – наприклад, гайморит;
- запалення лицевого або трійчастого нерва;
- наслідки стоматологічного лікування - неправильно встановлена ​​пломба, коронка та інше.

Коли стоматолог видаляє зуб



Видалення зуба – крайній захід. За сучасними протоколами лікування стоматолог намагається зробити все можливе, щоб зберегти природний зуб людині. У яких же випадках неможливо уникнути екстракції зуба?

- Глибокий карієс, який зруйнував більшу частину коронки.
- Травма зуба і неможливість відновити його цілісність пломбою або коронкою.
- Сильне пошкодження кореня зуба.
- Неправильне положення зубів при прорізуванні (в основному, це стосується вісімок).
- 4 ступінь рухливості зубів.
- При регулярних рецидивах запальних захворювань – пародонтиту, періодонтиту.
- Гнійні ускладнення карієсу, пульпіту, пародонтиту – флюс (періостит), абсцеси, флегмони.
- Для встановлення ортодонтичних конструкцій.
Гострий біль в зубі – лікувати або видаляти*


Як стоматолог лікує біль в зубах



Для лікування зубів можуть бути використані різноманітні методи, стоматолог завжди обирає найоптимальніший з них, який буде діяти на причину болю:

- просте пломбування зуба;
- лікування кореневих каналів;
- девіталізація пульпи;
- хірургічне лікування гнійних ускладнень (розтин гнійних вогнищ);
- протизапальні препарати, антибіотики.

Стоматолог в Ірпені: куди звернутися із зубним болем



Профілактичні огляди у стоматолога – запорука міцного здоров'я порожнини рота на довгі роки. Якщо ви давно не були у стоматолога, обов'язково запишіться на консультацію найближчим часом. В Ірпені є клініка «My Smile» – це один з найсучасніших стоматологічних центрів у всій Київській області. Тут можна пройти комплексне обстеження і лікування всіх видів захворювань зубів і ясен, а також естетичні процедури. Записатися до стоматолога в Ірпені можна на сайті «My Smile» або по телефону + 38-066-516-12-37.



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Теги: стоматолог, лікування зубів
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