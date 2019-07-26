«Волинь» і «Верес» зіграли внічию в контрольному поєдинку



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У цьому матчі наставник команди Юрій Вірт, яка в майбутньому сезоні зіграє в УПЛ, дав ігровий час 23 гравцям, серед яких були задіяні три новачка - Артем Кичак, Євген Пасіч і Дмитро Кльоц.



Волинь - Верес 0: 0

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 червня, «Верес» провів свій перший контрольний матч на першому навчально-тренувальному зборі в рамках підготовки до нового сезону, в якому команда з Рівного розписала мирову з луцькою «Волиню». Матч закінчився з рахунком 0: 0.Про це пише football.ua. У цьому матчі наставник команди, яка в майбутньому сезоні зіграє в УПЛ, дав ігровий час 23 гравцям, серед яких були задіяні три новачка -Волинь - Верес 0: 0

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