«Волинь» і «Верес» зіграли внічию в контрольному поєдинку
Сьогодні, 21:57
Сьогодні, 29 червня, «Верес» провів свій перший контрольний матч на першому навчально-тренувальному зборі в рамках підготовки до нового сезону, в якому команда з Рівного розписала мирову з луцькою «Волиню». Матч закінчився з рахунком 0: 0.
Про це пише football.ua.
У цьому матчі наставник команди Юрій Вірт, яка в майбутньому сезоні зіграє в УПЛ, дав ігровий час 23 гравцям, серед яких були задіяні три новачка - Артем Кичак, Євген Пасіч і Дмитро Кльоц.
Волинь - Верес 0: 0
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Про це пише football.ua.
У цьому матчі наставник команди Юрій Вірт, яка в майбутньому сезоні зіграє в УПЛ, дав ігровий час 23 гравцям, серед яких були задіяні три новачка - Артем Кичак, Євген Пасіч і Дмитро Кльоц.
Волинь - Верес 0: 0
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